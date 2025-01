Pháp luật

Phá trường gà quy mô lớn ở vườn nhãn, bắt hơn 40 đối tượng

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Dương Minh Châu triệt phá trường gà quy mô lớn ở vườn nhãn thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.