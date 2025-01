Pháp luật Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền đánh bạc trực tuyến Do mê cờ bạc, nợ nần nhiều người nên Nguyễn Ngọc Sang đã nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền đánh bạc và trả nợ. Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ (đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Sang về hành vi “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 2/1/2025, Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Sang (SN 1993, trú xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Ngọc Sang. Ảnh: Văn Hậu

Nguyễn Ngọc Sang là đối tượng không có việc làm ổn định, thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn. Thời gian gần đây, qua tìm hiểu trên các trang mạng xã hội, Sang biết được cách đánh bạc qua các trang mạng trực tuyến bằng hình thức “Tài xỉu” nên đã trực tiếp tham gia đánh bạc trên các trang mạng trên.

Sau nhiều lần đánh bạc trực tuyến, Sang nợ nần nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục trò chơi “đỏ đen” và có tiền trả nợ. Theo đó, Nguyễn Ngọc Sang sử dụng thủ đoạn mượn, sau đó cầm cắm phương tiện của nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sang và tang vật chuyên án. Ảnh: Hồng Hạnh

Để đấu tranh với hành vi phạm tội của đối tượng, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án, tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Sang về hành vi “Đánh bạc” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Công an làm rõ, đối tượng này đã nhiều lần thực hiện hành vi đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.