Thị trường Sáng 28/10, vàng thế giới giảm xuống dưới 4000 USD, vàng trong nước giảm theo Giá vàng thế giới sáng nay 28/10 giảm xuống dưới 4000 USD, kéo theo giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm từ 1,7-1,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới sáng 28/10 ghi nhận ở mức 3994,17 USD/ounce, chưa thể phục hồi sau khi giảm gần 120 USD/ounce trong tối 27/10. Từ mức đỉnh lịch sử 4.381 USD/ounce thiết lập ngày 21/10, giá vàng đã rơi xuống 4.100 USD/ounce vào cuối tuần, tương đương mức giảm hơn 390 USD/ounce, tương ứng khoảng 12,4 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh này nối dài chuỗi điều chỉnh sâu tuần từ ngày 20/10 - 24/10, đánh dấu cú sụt hiếm có trong vòng một thập kỷ. Nhiều nhà đầu tư cho rằng đợt giảm này là phản ứng tự nhiên sau thời gian tăng nóng của giá vàng kéo dài nhiều tháng.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm do ảnh hưởng của việc Mỹ và Trung Quốc công bố đạt khung thỏa thuận thương mại, khiến căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Khi rủi ro toàn cầu giảm, dòng tiền trú ẩn rời khỏi vàng để tìm cơ hội ở các tài sản rủi ro cao hơn như chứng khoán và hàng hóa công nghiệp.

Ngoài ra, việc đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã khiến vàng, tài sản không sinh lãi kém hấp dẫn hơn. Từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng từng tăng hơn 60%, nối tiếp mức tăng 27% của năm 2024, khiến làn sóng chốt lời ồ ạt xuất hiện khi nhà đầu tư muốn bảo toàn lợi nhuận.

Một số chuyên gia cho rằng đà giảm có thể sớm chững lại. Ông Ryan McIntyre của Sprott Inc cho rằng, rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn cao, nên vàng vẫn là tài sản trú ẩn quan trọng.

Chuyên gia Ole Hansen từ Saxo Bank đánh giá, cú rơi về quanh 4.000 USD/ounce là “nhịp điều chỉnh cần thiết” để loại bỏ tâm lý quá mua, mở ra chu kỳ tích lũy mới cho giá vàng.

Citigroup dự báo giá vàng có thể dao động quanh mức 4.300–4.500 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026 nếu đồng USD suy yếu và Fed hạ lãi suất thêm hai lần. Goldman Sachs còn lạc quan hơn, dự tính giá vàng có thể vượt 4.700 USD/ounce trong năm 2027.

Tại thị trường Việt Nam, giá vàng cũng giảm sâu theo biến động toàn cầu. Lúc 9h00 sáng 28/10, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 145,7 - 147,2 triệu đồng/lượng, còn DOJI quanh 145,7 - 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm khoảng 1,3 đến 1,8 triệu đồng/lượng, dao động từ 144 - 147 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn mua vào - bán ra ở mức 147,9 - 150,9 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 147,4 - 149,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng nhỏ cũng sụt gần 2 triệu đồng so với buổi sáng, giao dịch quanh 159,4 - 163,4 triệu đồng/lượng. Dù đã giảm mạnh 13 - 14 triệu đồng so với đỉnh vài tuần trước, giá vàng trong nước vẫn ở mức cao hiếm có, phản ánh cung - cầu chưa cân bằng.