Thị trường Hôm nay 27/10, giá vàng thay đổi 2 lần chỉ trong buổi sáng Giá vàng trong nước sáng 27/10 đã hai lần thay đổi giá chỉ trong ít phút, mức tăng giảm từ 200 - 700 nghìn đồng/lượng, theo chiều của giá vàng thế giới.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sáng 27/10, thị trường vàng trong nước mở cửa trong trạng thái giảm mạnh. Chỉ trong vài giờ đầu, nhiều thương hiệu lớn như SJC, ACB hay Phú Quý đã liên tục điều chỉnh giá bán xuống từ 400.000 đến 700.000 đồng/lượng.

Tại thời điểm 9h sáng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã hai lần cập nhật bảng giá chỉ trong ít phút, một diễn biến hiếm thấy.

Giá mua vào vàng miếng SJC từ 147,2 triệu đồng giảm xuống 146,9 triệu đồng, rồi tăng trở lại lên 147,4 triệu đồng. Giá bán ra giảm từ 149,2 triệu đồng xuống còn 148,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua tăng 200.000 đồng, trong khi giá bán giảm 300.000 đồng so với đầu ngày.

Cùng lúc, giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý từ 147,2 triệu đồng giảm xuống 146,9 triệu đồng, rồi tăng trở lại lên 147,4 triệu đồng. Giá bán ra giảm từ 149,2 triệu đồng xuống còn 148,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua tăng 700.000 đồng, trong khi giá bán giảm 300.000 đồng so với đầu ngày.

Tại Mi Hồng, vàng miếng SJC được mua vào - bán ra ở mức 147,9 - 148,9 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 600.000 đồng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC và vàng miếng ACB được mua vào ở mức 147,9 triệu đồng và bán ra 148,9 triệu đồng/lượng, tức giảm khoảng 300.000 đồng so với ngày hôm qua.

Tại Ngân hàng Á Châu (ACB), vàng miếng SJC và vàng miếng ACB được mua vào ở mức 147,2 triệu đồng và bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, tức giảm khoảng 300.000 đồng so với ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm tương tự. SJC thu mua ở mức 145,8 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng; trong khi Phú Quý mua 145,9 triệu đồng và bán 148,9 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn 9999 có mức giảm 500.000 đồng so với ngày hôm qua, giá vẫn cao nhất thị trường ở mức 149,5 - 152,5 ở hai chiều mua vào - bán ra. Cùng mức giảm tương tự, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 149 - 151 ở hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng thế giới sụt mạnh sau chuỗi tăng 9 tuần

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã giảm mạnh, có lúc mất tới 53 USD/ounce. Từ vùng 4.113 USD, giá lao xuống 4.059 USD rồi phục hồi nhẹ lên 4.095 USD/ounce. Đây là tuần giảm thứ 10 liên tiếp sau chuỗi 9 tuần tăng rực rỡ, đánh dấu đợt điều chỉnh sâu nhất kể từ đầu năm.

Theo tờ Business Standard (Ấn Độ), trong khi hình ảnh người dân xếp hàng dài mua vàng tràn ngập mạng xã hội, giới chuyên gia lại bắt đầu lo ngại về rủi ro “quá nóng” của thị trường. Bà Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu của MKS Pamp SA, cho rằng vàng đang ở giai đoạn bị đầu cơ quá mức theo mọi chỉ báo kỹ thuật.

Giới chuyên gia đang chia rẽ trước câu hỏi liệu đây là bước ngoặt kết thúc chu kỳ tăng dài của vàng, hay chỉ là một nhịp điều chỉnh tạm thời. Nhưng trên thực tế, nhiều người dân vẫn tranh thủ gom hàng khi giá hạ.

Tuy nhiên, “cơn sốt bắt đáy” cũng khiến nhiều loại vàng miếng phù hợp với túi tiền nhỏ lẻ nhanh chóng hết hàng. Còn tại Kyoto (Nhật Bản), gần 1.000 nhà giao dịch, môi giới và doanh nghiệp tinh luyện đã tập trung tham dự hội nghị kim loại quý lớn nhất trong năm.

Dù giá giảm, nhu cầu thực tế vẫn rất cao khi nhiều người xem vàng là tài sản trú ẩn an toàn giữa thời kỳ bất ổn toàn cầu. Với các yếu tố như lạm phát, biến động địa chính trị và chính sách lãi suất của Mỹ, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể sớm phục hồi nếu nhà đầu tư tiếp tục tìm đến kim loại quý như một nơi “giữ giá trị” lâu dài.