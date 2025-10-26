Thị trường Cuối tuần vàng lại tăng, người dân xếp hàng mua xuyên trưa Ngày cuối tuần, giá vàng trong nước tăng trở lại khiến người dân đổ xô đi mua, nhiều cửa hàng tại phố vàng Trần Nhân Tông quá tải, phải tạm dừng bán.

Sáng 26/10, giá vàng trong nước bất ngờ tăng trở lại, kéo theo làn sóng người dân xếp hàng tại các cửa hàng lớn ở phố Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đều tăng với mức giá từ 700 đến 1 triệu đồng/lượng. Tình trạng 'cháy hàng' xảy ra tại nhiều điểm bán khi nhu cầu mua vàng tăng đột biến. Dù các cửa hàng thông báo hết vàng, nhiều người vẫn kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng được mua khi có hàng trở lại.

Tại Bảo Tín Minh Châu, lượng khách tăng cao khiến hai cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông “thất thủ”. Đến 13 giờ, dòng người vẫn xếp hàng dài xuyên trưa, tràn xuống lòng đường.

Đại diện cửa hàng cho biết nguồn cung không đủ đáp ứng, buộc phải tạm dừng bán và khuyến cáo khách nên liên hệ trước khi đến mua. Ở phía đối diện, cửa hàng Phú Quý cũng hết sản phẩm vàng đầu tư, chỉ nhận khách đến bán hoặc giao dịch bạc.

Tính đến 14 giờ, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đạt 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 400.000 đồng/lượng mỗi chiều so với hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC cũng tăng mạnh lên 146,7 - 149,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng.

Với vàng nhẫn Thăng Long, giá vàng dao động 150 - 153 triệu đồng/lượng, giữ ổn định trong ngày, trong khi vàng nhẫn Phú Quý tăng lên 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng giao dịch sôi động trên các nhóm mạng xã hội. Vàng nhẫn BTMC được rao bán ở mức 156,5 - 158 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết 3,5 - 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ngoài thị trường còn cao hơn tới 15 - 18 triệu đồng/lượng, dao động từ 165 - 168 triệu đồng/lượng. Sức nóng của giá vàng khiến giới đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục đổ xô tìm mua, dù nguồn cung tại nhiều cửa hàng đã cạn kiệt.