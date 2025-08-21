Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Lượng Minh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 21/8, Đảng bộ xã Lượng Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự đại hội có các đồng chí: Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tương Dương.

Đoàn kết vượt khó, đạt nhiều kết quả quan trọng

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lượng Minh đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong tổng số 33 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII đề ra, xã đã hoàn thành và vượt 19 chỉ tiêu.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Đình Tuân

Kinh tế có bước phát triển tích cực, cơ cấu từng bước chuyển dịch đúng hướng: nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 72,95%; công nghiệp – xây dựng 7,8%; dịch vụ – thương mại 19,25%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai như nuôi cá lồng, nuôi dúi, nuôi lợn đen; đặc biệt xã có sản phẩm OCOP 3 sao là rượu siêu bản Lạ. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, nhiều tuyến đường, cầu, điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục được củng cố, phổ cập các cấp học được duy trì; cơ sở vật chất trường lớp từng bước được nâng cấp.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, được công nhận lại năm 2024.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn bản sắc dân tộc Thái, Khơ Mú, Ơ Đu được chú trọng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 71%, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo thực hiện kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển mạnh, xã đạt 10/10 bản không ma túy, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua xã đã kết nạp được 42 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu. Hoạt động kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phát triển bền vững, vì nhân dân phục vụ

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, với phương châm “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển – Vì dân phục vụ”, Đảng bộ xã Lượng Minh đề ra mục tiêu tổng quát: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đại hội xác định các khâu đột phá: phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với bảo vệ rừng; tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, trường học, khu tái định cư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, chú trọng công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lượng Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đình Tuân

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lượng Minh nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 21 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Trần Xuân Hậu được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh.

Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lượng Minh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Lượng Minh cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả nặng nề của cơn bão số 3, sớm ổn định đời sống nhân dân; Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp.

Trên cơ sở quy hoạch vùng, quy hoạch của tỉnh, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch của xã như quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch sản xuất... để tạo không gian phát triển.

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; Quyết tâm, quyết liệt, kiên trì đấu tranh phòng chống ma túy, duy trì thành quả xã sạch về ma túy, mang lại bình yên cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội.

Phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân; thực hiện thật tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nâng cao đời sống cho Nhân dân, nhất là các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn gắn với bảo vệ tài nguyên rừng, môi trường sống, cảnh quan thiên nhiên; làm cơ sở để xây dựng đời sống văn hóa phong phú trong dân cư; đồng thời, chăm lo phát triển giáo dục, đảm bảo mọi trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường…