Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An trao áo phao cho người dân vùng lũ xã Lượng Minh

Ngày 1/8, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao 100 chiếc áo phao cá nhân cho người dân xã Lượng Minh, địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha).