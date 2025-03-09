Xã hội Hàng trăm học sinh “qua sông đến lớp”, xã Lượng Minh tìm cách bảo đảm an toàn Bắt đầu năm học mới, hơn 160 học sinh cấp tiểu học của xã Lượng Minh đang phải qua sông bằng thuyền, bè mới có thể đến trường học. Hiện lực lượng chức năng đang hỗ trợ đưa các em qua sông, song về lâu dài, cần giải pháp hiệu quả và an toàn hơn để học sinh, phụ huynh đưa đón con cháu đi học thuận lợi.

Công an xã hỗ trợ đưa học sinh qua sông

Sáng 3/9, các trường học ở xã Lượng Minh bắt đầu bước vào năm học mới. Trong đó, có hàng trăm học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thực hiện học tập 2 buổi, ăn ngủ tại trường.

Tại Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh, theo thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng, hiện 161 học sinh có nhà tại 6 bản vùng ngoài đang phải qua sông mới đến được trường. Nguyên nhân do đợt lũ cuối tháng 7 vừa qua đã cuốn trôi cầu treo Xốp Mạt - cây cầu treo duy nhất nối trung tâm xã Lượng Minh với các bản vùng trong.

Hàng trăm học sinh cùng phụ huynh xã Lượng Minh chờ ở bờ sông để được lên thuyền qua sông, đến trường học vào sáng 3/9. Ảnh: CSCC

Không còn cầu, ngày đầu tiên đến trường, hơn 160 học sinh tiểu học ở các bản Cà Moong, Xốp Cháo và các bản vùng ngoài như Xốp Mạt, Minh Phương, bản Lạ, bản Côi đều phải qua sông mới đến được trường. Đặc biệt, ở các bản Cà Moong, Xốp Cháo, để có thể đến trường, phụ huynh, học sinh tiểu học phải đi bộ hơn 40 phút từ bản ra đến bến thuyền, sau đó di chuyển bằng thuyền máy tầm gần 1 giờ đồng hồ mới có thể đến trung tâm xã Lượng Minh. Từ trung tâm xã lại tiếp tục đi xe máy qua cầu treo Xốp Mạt khoảng 30 phút nữa mới đến được trường. Năm học này, học sinh từ bản Cà Moong, Xốp Cháo phải 2 lần qua sông vì cầu treo đã gãy.

Công an xã Lượng Minh huy động nhân lực, thuyền để đưa học sinh qua sông. Ảnh CSCC

Thầy Nguyễn Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh cho biết thêm: Sáng 3/9, học sinh, phụ huynh được cán bộ, chiến sĩ công an xã, cán bộ xã và cán bộ thôn bản hỗ trợ huy động thêm ca nô, thuyền nhỏ để đi thuyền qua sông, vì cả xã chỉ có 2 chiếc thuyền máy loại nhỏ.

Theo quy định, thứ 2 đầu tuần, học sinh Lượng Minh đều đến trường học, ăn ở bán trú tại trường và cuối tuần được về nhà 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật. Song do đường sá sạt lở, cầu treo không còn nên ngay trong ngày 3/9, Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh đã tổ chức họp phụ huynh để tìm giải pháp đảm bảo an toàn cho các cháu khi đến trường.

Việc học sinh nhỏ tuổi phải đi thuyền qua sông, đặc biệt trong thời tiết có mưa gió tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, cần có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, phao cứu sinh. Việc điều khiển thuyền trên sông cũng phải được kiểm tra, cấp phép đúng quy định. Ảnh: CSCC

Sau cuộc họp, nhà trường cũng như phụ huynh đã thống nhất, trước mắt sẽ để con em ở lại trường 2 tuần mới về nhà 1 lần. Phụ huynh sẽ giảm được 1 vòng đưa đón con, các cháu cũng giảm được số lần phải qua sông đến trường. Còn về phần giáo viên trực, các thầy cô cũng đồng tình sẽ cắt cử thay phiên nhau ở lại cuối tuần cùng học sinh, chăm lo cho các cháu khi ở lại trường.

Tìm giải pháp giúp học sinh đến trường an toàn hơn

Hiện nay, ngoài 161 học sinh tiểu học, thì học sinh cấp trung học cơ sở có nhà ở 4 bản vùng trong (Chằm Puông, Minh Thành, Minh Tiến, bản Đửa) cũng phải qua sông để ra trường ở trung tâm xã, rất nguy hiểm nhất là khi thời tiết bất lợi.

Phụ huynh đưa con em tới Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh sáng 3/9. Ảnh: CSCC

Ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng uỷ xã Lượng Minh cho biết, về lâu dài, giải pháp hiệu quả nhất là xây cầu cứng qua sông. Năm học mới đã bắt đầu, lại cũng là thời gian mùa mưa bão, việc để học sinh thường xuyên qua sông qua đò đến trường tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy thời gian tới, xã có kế hoạch phát động nhân dân cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương mở đường đất, giải phóng các điểm ách tắc để người dân đi lại, con em 4 bản vùng ngoài đến trường không phải qua sông qua đò.

Riêng học sinh tại 2 bản Cà Moong, Xốp Cháo thì vẫn phải đi thuyền từ bản ra đến trung tâm xã.

Bữa cơm đầu tiên của học sinh Lượng Minh tại Trường PTDTBT tiểu học Lượng Minh ngày 3/9. Ảnh: CSCC

Cụ thể, hiện nay từ các bản ngoài vào trường ở bản Đửa ngoài qua cầu treo Xốp mạt (đã đổ gãy sau lũ), thì còn có một tuyến đường bộ đi vòng qua các bản Lạ, bản Minh Thành, Minh Tiến, Minh Thành với khoảng 500 hộ. Quãng đường bộ dự kiến khoảng 10km, đi qua các khu sản xuất của người dân, trong đó khoảng 4km đã hình thành đường, còn 6km cần san gạt mặt bằng.

Vì điều kiện đường sá xa xôi, nhà trường và phụ huynh thống nhất để con em ở lại học tập, ăn ở tại trường 2 tuần mới về nhà 1 lần. Ảnh: CSCC

“Dù khó khăn song xã quyết tâm huy động mọi nguồn lực, mọi sự giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường; giúp phụ huynh yên tâm hơn. Dự kiến sang tháng 10 việc huy động mở đường sẽ triển khai, cố gắng hoàn thành sớm trước khi có mưa gió bất lợi”, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng uỷ xã Lượng Minh cho biết.