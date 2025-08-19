Kinh tế Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí Sáng 19/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Hành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra trang trọng, thể hiện niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng 186 đại biểu chính thức đại diện cho 697 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng

Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Nghĩa Hành sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Phú Sơn, Nghĩa Hành và Tân Hương (huyện Tân Kỳ cũ), có diện tích tự nhiên 112 km2, dân số 22.312 người, với 39 tổ chức đảng, 697 đảng viên.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 7,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 51,2 triệu đồng, vượt mục tiêu nghị quyết. Thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu, đạt 246% kế hoạch. Hạ tầng nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, nhân dân đã hiến hơn 26.000m² đất và đóng góp hàng chục tỷ đồng xây dựng đường bê tông, nhà văn hóa, công trình phúc lợi.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả: Các chỉ thị, nghị quyết được quán triệt kịp thời; công tác dân vận có bước chuyển biến rõ nét, phong trào “Dân vận khéo” được nhân rộng. Đặc biệt, phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sát cơ sở, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Đồng chí Đặng Bá Hùng - Bí thư Đảng ủy xã khai mạc đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,98%; giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; phong trào văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng; hạ tầng thương mại, dịch vụ từng bước hoàn thiện. Công tác quốc phòng – an ninh được giữ vững, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên, Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần giải quyết trong nhiệm kỳ mới.

Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khẳng định quyết tâm chính trị cao: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, khai thác tối đa mọi nguồn lực; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Đồng chí Chu Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể: Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10 – 11%; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 – 90 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ chiếm khoảng 60 – 65%. Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,3 – 0,5%/năm...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Khai thác mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh. Hoàn thiện quy hoạch, kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là giao thông, điện, công nghệ thông tin. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống nhân dân, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, mở rộng hoạt động đối ngoại.

3 khâu đột phá được xác định là: Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm; và xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh, biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới, phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn hệ thống chính trị để đưa xã Nghĩa Hành phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng thời, đồng chí thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt, quy hoạch thiếu đồng bộ, hạ tầng giao thông và đời sống văn hóa – xã hội còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Thái Văn Thành đề nghị Đảng bộ xã Nghĩa Hành tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; chăm lo phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống tinh thần cho Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các chương trình trọng điểm, chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và dịch vụ.

Đồng chí cũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ xã Nghĩa Hành sẽ vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong giai đoạn mới.

Các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phan Sỹ Cường - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng 24 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Xuân Hoàng

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 24 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 5 đồng chí.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.