Xã hội Nghệ An: Cụ bà đạp xe chở 20kg gạo đi hỗ trợ bà con vùng rốn lũ Bà lão 72 tuổi ở rốn lũ bên dòng sông Con đã đạp xe 5km, mang túi gạo 20kg đến trụ sở Công an xã Nghĩa Hành nhờ chuyển tới bà con bị ngập lũ.

Ngày 4/10, Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận món quà cứu trợ nhân dân vùng lũ từ bà Trần Thị Quế (72 tuổi, trú tại xóm Đông Du, xã Nghĩa Hành). Món quà nhỏ chỉ gồm 20kg gạo nhưng khiến những người chứng kiến cảm động.

Theo đó, chiều tối 3/10, bà Quế đạp xe vượt hơn 5km từ nhà tới trụ sở công an xã, chở theo bao gạo nặng 20kg. “Nhà tôi cũng bị ngập nhưng hôm nay nước rút rồi, có thể đạp xe đi được. Tôi không có gì nhiều, xin góp 20kg gạo, nhờ các cháu gửi tới bà con ta đang bị ngập lụt”, bà Quế vừa nói vừa lau mồ hôi sau hành trình dài đạp xe.

Bà Quế đạp xe chở 20kg gạo đến trụ sở công an xã. Ảnh: CSCC

Xã Nghĩa Hành mới được sáp nhập từ các xã Nghĩa Hành, Phú Sơn và Tân Hương (huyện Tân Kỳ). Sông Con chảy qua địa phận xã dài đến 30km. Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ đêm 29/9, mưa to kèm với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến 18/21 xóm ở Nghĩa Hành chìm trong nước lũ. Nhiều xóm, nước dâng cao 8m, chấn chìm nhà cửa.

"Bà con nói đây là trận lũ lớn nhất từ trước đến nay, chưa từng thấy cảnh nước dâng nhanh và dữ dội đến vậy. Phần lớn hộ dân đều chịu thiệt hại nặng, nhiều người phải ngồi trên nóc nhà chờ cứu hộ", ông Phan Đức Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành nói.

Nhiều ngôi nhà ở xã Nghĩa Hành chìm trong lũ. Ảnh: Tú Nguyễn

Đến ngày 4/10, nước lũ ở Nghĩa Hành đã bắt đầu rút, cơ quan chức năng đã có thể tiếp cận nhiều xóm bằng đường bộ để tiếp tế lương thực; đồng thời kêu gọi những tấm lòng hỗ trợ bà con vùng lũ.

“Thực sự khi đón nhận món quà đặc biệt này, bản thân tôi rất xúc động, thương bà Quế, thương bà con nhân dân trong xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. 20kg gạo trong thời điểm này không chỉ mang ý nghĩa về sự giúp đỡ vật chất đơn thuần, mà cao hơn nữa là tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của chính người dân vùng lũ”, Đại úy Nguyễn Trọng Giang - Trưởng Công an xã Nghĩa Hành chia sẻ.