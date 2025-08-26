Kinh tế Nghệ An chủ động ứng phó áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất Tối 26/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh có Công văn số 208, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Đây là công văn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 6020, ngày 26/8 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; Công văn số 6079, ngày 26/8 về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Phi-líp-pin. Hồi 13h00 ngày 26/8, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 123,5-124,5 độ Kinh Đông; dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5. Ảnh tư liệu: Thành Duy



Để chủ động ứng phó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung:

Đối với tuyến biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì

thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đối với đất liền: Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Cùng với đó, chủ động triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất.

Các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.