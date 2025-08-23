Thứ Bảy, 23/8/2025
Kinh tế

Bão số 5 dự báo đi nhanh, tăng liền 4 cấp trong hôm nay và ngày mai

PV 23/08/2025 10:53

Sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5 (Kajiki). Dự báo trong hôm nay và ngày mai, cường độ bão sẽ liên tục tăng và có thể đạt cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).

Lúc 10h sáng nay, vị trí tâm bão: Khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 115.8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Bão số 5 tăng liền 4 cấp trong hôm nay và ngày mai

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão giữ nguyên tốc độ, hướng di chuyển và cường độ tiếp tục mạnh thêm.

bao-so-5-kajiki-1-17559122290301.jpg
Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 5 lúc 7h sáng 23/8. Ảnh: NCHMF

7h sáng mai, tâm bão số 5 ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật 14.

Trong ngày và đêm mai, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ tiếp tục mạnh thêm.

Đến 7h sáng 25/7, tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12 (118-133km/h), giật 15.

Trong sáng đến chiều 25/7, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, khả năng trọng tâm là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 15, do đó ngay sau khi mạnh lên thành bão, cơ quan khí tượng đã phát bản tin bão khẩn cấp.

Từ chiều nay vùng biển Thanh Hóa - Huế gió mạnh dần lên

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Từ chiều 23/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m.

Từ đêm 23/8, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m.

Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 25/8.

Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 10h sáng nay - Ảnh- NCHMF
Ảnh mây vệ tinh bão số 5 lúc 10h sáng nay. Ảnh: NCHMF

Thanh Hóa - Quảng Trị mưa rất to, có nơi trên 600mm

Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 25/8.

Từ đêm mai (24/8) đến hết ngày 26/8, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ.

Từ ngày 25 đến 26/8: Khu vực Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

