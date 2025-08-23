Bão số 5 dự báo đi nhanh, tăng liền 4 cấp trong hôm nay và ngày mai
Sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 5 (Kajiki). Dự báo trong hôm nay và ngày mai, cường độ bão sẽ liên tục tăng và có thể đạt cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia sáng 23/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki).
Lúc 10h sáng nay, vị trí tâm bão: Khoảng 17.4 độ Vĩ Bắc; 115.8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.
Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Bão số 5 tăng liền 4 cấp trong hôm nay và ngày mai
Dự báo trong ngày và đêm nay, bão giữ nguyên tốc độ, hướng di chuyển và cường độ tiếp tục mạnh thêm.
7h sáng mai, tâm bão số 5 ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão lúc này mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật 14.
Trong ngày và đêm mai, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ tiếp tục mạnh thêm.
Đến 7h sáng 25/7, tâm bão ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, cường độ bão lúc này mạnh cấp 11-12 (118-133km/h), giật 15.
Trong sáng đến chiều 25/7, bão số 5 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung, khả năng trọng tâm là 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ cực đại có thể lên tới cấp 11-12, giật cấp 15, do đó ngay sau khi mạnh lên thành bão, cơ quan khí tượng đã phát bản tin bão khẩn cấp.
Từ chiều nay vùng biển Thanh Hóa - Huế gió mạnh dần lên
Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.
Từ chiều 23/8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm 6-8m.
Từ đêm 23/8, vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3m.
Tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Vùng ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa và chiều 25/8.
Thanh Hóa - Quảng Trị mưa rất to, có nơi trên 600mm
Từ đêm 24/8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.
Từ đêm mai (24/8) đến hết ngày 26/8, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 200mm trong 3 giờ đồng hồ.
Từ ngày 25 đến 26/8: Khu vực Thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.