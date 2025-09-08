Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/8 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Tây Nghệ An; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam thăm, động viên người dân vùng lũ Nhôn Mai; Chỉ số sản xuất công nghiệp Nghệ An nằm trong top 6 cả nước sau 7 tháng năm 2025…là những thông tin nổi bật ngày 9/8.

*Ngày 9/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm và động viên các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn các xã miền Tây tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 động viên, trao hỗ trợ cho nhân dân và các lực lượng tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

* Ngày 9/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người dân xã Nhôn Mai - địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ chia sẻ, hỗ trợ, động viên chính quyền, lực lượng chức năng và người dân xã Nhôn Mai. Ảnh: Võ Đức

*Sáng 9/8, Đảng bộ xã Quỳ Hợp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Quỳ Hợp phát triển toàn diện, bền vững".

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 31 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thu Hương

* Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Nghệ An trong 7 tháng năm 2025 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

10 địa phương có Chỉ số sản xuất công nghiệp dẫn đầu cả nước 7 tháng năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

* Người dân vùng cao Nghệ An chung tay khắc phục đường ống nước bị lũ cuốn trôi.

Người dân tham gia vận chuyển đường ống nước. Ảnh: Đình Tuân

* Nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn, chủ động phương án ứng phó với thời tiết cực đoan tại Nghệ An.

Nước lũ bao vây, chia cắt địa bàn xã Con Cuông. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Người lính và ánh bình minh sau bóng tối da cam.

Ở tuổi 72 ông Phạm Bá Cảnh vẫn tham gia sản xuất tại xưởng mộc. Ảnh: Minh Quân

* Sông Lam Nghệ An và cái duyên với các cầu thủ Trung Mỹ - Caribe.

Trung vệ Garcia Justin Julian được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2024-2025. Ảnh: thettfa.com

* Tông trực diện khi vượt ẩu, xe đầu kéo kéo theo chuỗi va chạm liên hoàn ở xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An.