Kinh tế Người dân vùng cao Nghệ An chung tay khắc phục đường ống nước bị lũ cuốn trôi Sau đợt lũ vừa qua, tuyến ống dẫn nước sinh hoạt chính của bản Mác, xã Tương Dương (Nghệ An) bị cuốn trôi, khiến 61 hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước, sinh hoạt đảo lộn. Không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ bên ngoài, người dân nơi đây đã chung tay góp sức, khẩn trương khắc phục, sớm đưa nguồn nước trở lại để ổn định cuộc sống.

Trận lũ lịch sử không chỉ cuốn phăng nhiều tài sản, công trình, mà còn phá hỏng tuyến ống dẫn nước dài hàng trăm mét – nguồn cung cấp nước sinh hoạt duy nhất cho bà con bản Mác, xã Tương Dương.

Thiếu nước sạch, việc nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa trở nên khó khăn; nhiều hộ buộc phải dùng tạm nước suối hoặc xin nước từ bản lân cận. Cuộc sống vốn yên bình bỗng bị xáo trộn, mọi sinh hoạt bị gián đoạn.

Người dân tham gia vận chuyển đường ống nước. Ảnh: Đình Tuân

Trước tình hình đó, bà con đã họp bàn, thống nhất mỗi nhà cử một lao động tham gia sửa chữa. Chính quyền xã hỗ trợ toàn bộ ống dẫn nước mới, còn người dân đảm nhận việc vận chuyển và lắp đặt. Ngay sáng hôm sau, tiếng búa, tiếng khoan xen lẫn tiếng cười nói rộn rã đã vang khắp con dốc dẫn lên khe nước.

Ông Lương Văn Ngoãn - Trưởng bản Mác, cho biết: “Nước sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu, nếu không khắc phục ngay thì đời sống bà con sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Lũ vừa rút, chúng tôi đã bàn bạc, phân công từng nhóm phụ trách từng đoạn ống. Ai khỏe thì khiêng, vác; ai khéo tay thì lắp ráp, nối ống. Nhờ tinh thần đoàn kết, mọi việc diễn ra nhanh hơn dự kiến. Nếu không có gì thay đổi, muộn nhất ngày mai bà con sẽ có nước sử dụng trở lại”.

Mỗi người mỗi việc, ai nấy đều rất khẩn trương. Ảnh: Đình Tuân

Dọc tuyến đường dẫn lên đầu nguồn, từng nhóm người nối nhau vận chuyển cuộn ống nhựa, băng qua suối nhỏ, men theo triền núi, có đoạn phải leo dốc dựng đứng. Tại vị trí sông Lam chia cắt đường ống, bà con đã sáng tạo dùng cáp thép treo, cố định ống bắc qua sông - giải pháp vừa an toàn, vừa tiết kiệm thời gian.

Anh Vi Văn Hoàng, một người dân tham gia sửa chữa, vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ: “Mất nước mấy hôm nay mới thấy quý từng giọt nước. Tham gia lắp ống tuy vất vả nhưng ai cũng vui vì biết rằng sau khi làm xong, bà con sẽ có nước dùng trở lại. Đoạn qua sông là khó nhất, nhưng khi hoàn thành, ai cũng phấn khởi”.

Dẫn uống nước qua sông là công đoạn vất vả và tốn nhiều thời gian nhất. Ảnh: Đình Tuân

Câu chuyện khắc phục đường ống dẫn nước của bà con bản Mác là minh chứng rõ nét cho tinh thần tự lực, đoàn kết của người vùng cao. Chính quyền hỗ trợ vật tư, nhân dân góp công góp sức, khi đồng lòng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Trong gian khó và thiên tai, sự gắn kết cộng đồng chính là “nguồn nước mát lành” nuôi dưỡng niềm tin, giúp cuộc sống sớm trở lại bình yên.