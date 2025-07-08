Thứ Năm, 7/8/2025
Đoàn thiện nguyện người Nghệ xa quê ở Hà Nội trao hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Ngọc Dũng 07/08/2025 15:21

Cơn lũ trong tháng 7 đi qua để lại nhiều mất mát cho đồng bào miền Tây Nghệ An. Từ Thủ đô Hà Nội, những tấm lòng hướng về quê hương đã thực hiện một hành trình cùng nhiều hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai. Hành trình đó mang theo tình yêu thương của những người con xứ Nghệ xa quê và bạn bè khắp mọi miền.

bna-(1).jpg
Chị Xuân Hương cùng đoàn thiện nguyện cấp phát cứu trợ cho bà con xã Mường Típ. Ảnh: Phú Minh

Đoàn thiện nguyện do chị Xuân Hương, một người Nghệ xa quê khởi xướng, đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các địa phương để vượt chặng đường hàng trăm cây số, tiếp cận các xã Mường Xén, Mường Típ, Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn cũ).

Trong các ngày 3,4,5/8, đoàn đã tặng đồng bào bị thiệt hại do thiên tại tại các xã với tổng giá trị quà tặng gồm 110 triệu đồng tiền mặt và hơn 10 tấn hàng hóa thiết yếu trị giá khoảng 300 triệu đồng. Những món quà bao gồm quần áo, sách vở, chăn màn, gạo, mì tôm và nhiều vật dụng cần thiết khác, giúp bà con vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

ANH 1B
Đoàn thiện nguyện là con em xứ Nghệ xa quê đến từ Hà Nội về với đồng bào bị thiệt hại do thiên tai ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Phú Minh

Đặc biệt, chuyến hàng còn mang theo tấm lòng của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ngoài 30 triệu đồng đã chuyển vào tài khoản cứu trợ của MTTQ tỉnh, vị tướng 100 tuổi đã gửi tặng một thùng hàng ý nghĩa đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Lý.

qt
Thùng hàng của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bắc Lý. Ảnh: Phú Minh

Nghĩa cử cao đẹp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và tấm lòng của bà con Hà Nội, người Nghệ xa quê một lần nữa nhân lên truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Chuyến đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để bà con và chiến sĩ vùng bị thiệt hại do thiên tai vượt qua khó khăn, tiếp tục vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.

