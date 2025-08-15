Thời sự Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Chiều 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để lắng nghe và giải quyết, tháo gỡ các các khó khăn, vướng mắc trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở đơn vị hành chính 2 cấp.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Nghệ An do các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Nhiều khó khăn, vướng mắc được phản ánh

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An và các địa phương trong tỉnh đã phản ánh, nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc bố trí cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cấp xã với số lượng ít, nhưng nội dung, đầu mối công việc theo yêu cầu của cấp trên nhiều, cùng với các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ tại các khu dân cư, chi đoàn, chi hội lớn.

Địa bàn hoạt động rộng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội mới bố trí 1 Chủ tịch MTTQ và các Phó Chủ tịch, đồng thời là Trưởng các tổ chức chính trị xã hội, chưa có Phó chuyên trách, chưa có chuyên viên giúp việc nên áp lực công việc rất lớn.

Các đồng chí Ban Thường trực và các Ban chuyên môn cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là trình độ cán bộ được bố trí cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tiễn yếu, không tinh thông về công nghệ thông tin.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Mặt khác, hiện nay, Trung ương chưa có hướng dẫn việc tổ chức thành lập và công tác cán bộ đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở xã, phường làm cơ sở cho các địa phương thực hiện.

Đồng thời, chưa có hướng dẫn việc thực hiện chế độ cho những cán bộ cấp phó Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thuộc cán bộ bán chuyên trách xin nghỉ, gây tâm tư, lo lắng cho các đối tượng chịu tác động.

Một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục hoạt động cũng được các địa phương nêu ra tại cuộc họp.

Các đồng chí Ban Thường trực và lãnh đạo các ban chuyên môn Uỷ ban MTTQ tỉnh tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng hành tháo gỡ các khó khăn cùng với các địa phương

Trên cơ sở ý kiến các địa phương, phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất quan điểm: Bộ máy mới đi vào vận hành, mọi phản ánh sẽ được Trung ương tiếp thu và tháo gỡ để đưa bộ máy hoạt động ổn định, đáp ứng đúng mục tiêu hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ các ban chuyên môn cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến đề xuất của các địa phương về bố trí, sắp xếp cán bộ cơ quan MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phân cấp cho các địa phương; bởi vậy, MTTQ các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ sắp xếp phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; đồng thời chủ động tham mưu cấp uỷ các tổ chức sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Hội nghị được Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kết nối đến 130 điểm cầu cấp xã, phường trong toàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh: Việc sắp xếp cơ quan Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chung một cơ quan, chức năng, nhiệm vụ và có tính độc lập tương đối; vì vậy, trong công tác phải có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đồng hành tháo gỡ các khó khăn với các địa phương trên cơ sở thành lập tổ công tác thường xuyên tiếp nhận và giải quyết nhanh các vướng mắc tại cơ sở, đảm bảo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng giải đáp về thời gian tổ chức đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trước ngày 31/10/2025 và cấp tỉnh trước ngày 31/12/2025.