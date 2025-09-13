Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An hướng dẫn cài đặt App chăm sóc khách hàng EVNNPC Khách hàng có thể chủ động theo dõi chỉ số điện hằng ngày qua ứng dụng EVN hoặc website chính thức của Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNNPC https://cskh.npc.com.vn...

Mặc dù đã bước sang tháng 9 - thời điểm thường ghi nhận sự chuyển mình của thời tiết sang Thu với nền nhiệt dịu mát hơn, nhưng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nắng nóng vẫn đang kéo dài với mức nhiệt cao, có thời điểm lên đến 37-38°C. Nắng nóng liên tục không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sức khỏe người dân mà còn làm tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh…

Công ty Điện lực Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ dân.

Thực tế cho thấy, trong những ngày cao điểm nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tại nhiều hộ gia đình đã tăng từ 1,5 đến 2 lần so với ngày thường. Việc sử dụng nhiều thiết bị điện cùng lúc, thời gian sử dụng kéo dài, nhất là điều hòa nhiệt độ hoạt động cả ngày lẫn đêm, khiến hóa đơn tiền điện có thể “đội” lên đáng kể, gây bất ngờ và áp lực tài chính cho không ít gia đình.

Công ty Điện lực Nghệ An khuyến cáo: Khách hàng cần chủ động kiểm soát việc sử dụng điện hàng ngày, tránh tiêu thụ điện vượt mức cần thiết. Để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, khách hàng nên ưu tiên sử dụng thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, có dán nhãn năng lượng theo tiêu chuẩn Bộ Công Thương. Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn cùng một thời điểm. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý (25-27°C), kết hợp với quạt để tăng hiệu quả làm mát và tiết kiệm điện. Tắt hoàn toàn các thiết bị điện khi không sử dụng, không để chế độ chờ (standby). Tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên vào ban ngày để giảm phụ thuộc vào thiết bị làm mát và chiếu sáng…

Bên cạnh đó, khách hàng có thể chủ động theo dõi chỉ số điện hằng ngày qua ứng dụng EVN hoặc website chính thức của Trung tâm chăm sóc khách hàng EVNNPC https://cskh.npc.com.vn, để điều chỉnh thói quen sử dụng điện một cách hợp lý, tránh bị động khi nhận hóa đơn tiền điện cuối tháng.

Hướng dẫn cài đặt App chăm sóc khách hàng:

* Tải app CSKH

- Đối với IOS: Mở App Store tìm kiếm App “EVNNPC CSKH” và tải app.

- Đối với Android: Mở App CH Play tìm kiếm App “EVNNPC CSKH” và tải app.

- Lưu ý: Chỉ tải từ nguồn chính thống như trên, tuyệt đối không cài đặt thông qua các đường link lạ.

- Sau khi cài đặt app, chọn cho phép thông báo để ứng dụng có thể gửi thông báo cho người dùng

* Đăng nhập và tra cứu:

- Điền mã khách hàng hoặc số điện thoại đăng ký nhận tin nhắn để tìm mã khách hàng.

- Điền mật khẩu và chọn đăng nhập (Trường hợp quên mật khẩu chọn Quên mật khẩu? Và làm theo hướng dẫn để lấy lại mật khẩu)

* Chọn vào mục tra cứu.

- Chọn hóa đơn tiền điện để xem cách tính hóa đơn trong tháng.

- Chọn điện năng tiêu thụ ngày để theo dõi sản lượng điện dùng hàng ngày. Do mỗi lần chỉ hiển thị được tối đa 15 ngày nên nếu muốn tra cứu thời gian trước đó thì chọn lùi ngày trở lại.