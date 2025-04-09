Thời sự Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra, làm rõ thông tin khách hàng phản ánh tiền điện tăng cao đột biến Nhận được thông tin phản ánh của khách hàng về giá điện tăng đột biến, Công ty Điện lực Nghệ An đã cử cán bộ trực tiếp đến kiểm tra làm rõ thông tin khách hàng kiến nghị.

Ngày 4/9, trên trang Facebook cá nhân, anh Hoàng Văn Hiền - chủ cơ sở kinh doanh chăm sóc, sửa chữa bảo dưỡng xe ở địa chỉ 80 đường Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An phản ánh: Cơ sở của anh mới thuê mặt bằng kinh doanh đang trong giai đoạn cải tạo, sửa chữa, chưa hoạt động nhưng giá điện cao bất thường.

Anh Hoàng Văn Hiền phản ánh thông tin với cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An về giá điện với cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: P.V



Nhận được thông tin phản ánh của khách hàng, Công ty Điện lực Nghệ An đã cử cán bộ trực tiếp đến kiểm tra làm rõ thông tin khách hàng kiến nghị.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Chỉ số công tơ thể hiện rõ ràng sản lượng điện từng thời điểm, từng ngày cụ thể; công tơ không bị chạm chập do cây gãy đổ đè lên; không có hiện tượng câu điện ở bên ngoài vào. Trong tháng 8/2025, cửa hàng anh Hiền có sử dụng điện vào thời gian cao điểm.

Cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra chỉ số công tơ cửa hàng anh Hoàng Văn Hiền. Ảnh: P.V



Được biết, khách hàng cũ trước khi anh Hiền thuê lại mặt bằng này là 1 cơ sở kinh doanh dùng điện rất nhiều nên đăng ký sử dụng điện 3 pha lắp công tơ bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày (giờ bình thường, giờ cao điểm và giờ thấp điểm).

Khi anh Hiền thuê lại mặt bằng này, sử dụng điện ít hơn nhưng vì mới thuê lại nên vẫn dùng hợp đồng cũ, chưa thông báo yêu cầu ngành Điện chuyển đổi.

Cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An phúc tra ghi chỉ số công tơ của cửa hàng. Ảnh: P.V



Qua trao đổi, anh Hoàng Văn Hiền cho biết: Sau khi được Công ty Điện lực Nghệ An đến kiểm tra thực tế, làm rõ nguyên nhân: 500kW là số điện thực tế cửa hàng sử dụng trong tháng 8/2025 với số tiền 2 triệu đồng - số tiền điện này cao hơn so với các điểm kinh doanh khác của chúng tôi là do tồn đọng một phần số điện của chủ cũ dùng mấy ngày đầu tháng 8 chưa thanh toán.

Cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An đã giải thích rõ, các điểm kinh doanh khác của chúng tôi dùng điện từ 1.000kW - 1.500 kW là bán điện công tơ 1 biểu giá cho tất cả các thời gian trong ngày. Nhưng cửa hàng mới này, chủ cũ trước đây thường dùng trên 2.000 kW đăng ký giá điện 3 mức nên giá điện cao hơn so với các cửa hàng khác của chúng tôi.

"Hiện tại, cơ sở kinh doanh này của chúng tôi dùng điện dưới 2.000kW/tháng. Do đó, chúng tôi đề xuất ngành Điện hỗ trợ để chúng tôi đăng ký lại, chuyển đổi từ công tơ 3 giá về công tơ 1 giá để phù hợp với cơ sở kinh doanh mới", anh Hoàng Văn Hiền cho biết.

Cán bộ Công ty Điện lực Nghệ An trao đổi, giải thích làm rõ nguyên nhân giá điện tăng cao với khách hàng. Ảnh: P.V



Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao đột biến, Công ty Điện lực Nghệ An đã kịp thời đến trực tiếp cùng khách hàng kiểm tra, rà soát và giải thích rõ cho khách hàng nguyên nhân các trường hợp có hóa đơn tăng cao, khẳng định không có tình trạng thu sai hay bất thường.

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị điện an toàn, hiệu quả, theo dõi chỉ số điện hằng ngày qua các ứng dụng để chủ động điều chỉnh giảm chi phí.