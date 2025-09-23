Thứ Ba, 23/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Lễ khởi công trùng tu, tôn tạo Chùa Lối, xã Vạn An

Đinh Nguyệt 23/09/2025 15:42

Lễ Chung tay trùng tu, tôn tạo Chùa Lối, tại xã Vạn An, Nghệ An đã diễn ra vào chiều 22/9.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Linh mục Guise Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể các cấp.

ảnh
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: PV
toàn cảnh buổi lễ 1
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: PV

Chùa Lối tọa lạc tại xóm Hồng Sơn, trước đây thuộc xã Thượng Tân Lộc (nay là xã Vạn An). Ngôi chùa từng được xây dựng và tu bổ vào tháng 11/2004, đến ngày 18/10/2022 chính thức được công nhận theo Quyết định số 165/QĐ-BTST. Đây là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, khiến chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 30/8/2025, Ủy ban MTTQ xã Vạn An phối hợp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Hoàng Gia Phát đã trao tặng 99 triệu đồng hỗ trợ nhà chùa khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cơ sở vật chất, phục hồi cảnh quan và đảm bảo không gian sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con Phật tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Guise Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các ban ngành liên quan. Linh mục nhấn mạnh, việc trùng tu Chùa Lối không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa tâm linh mà còn lan tỏa giá trị đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra các hoạt động cầu quốc thái dân an và trao quà tặng nhà chùa.

Đại diện sở
Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ chung tay trùng tu, tôn tạo Chùa Lối. Ảnh: PV
HGP trao
Đại diện Hoàng Gia Phát Group chung tay tôn tạo Chùa Lối. Ảnh: PV

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát cũng đã trao 30 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, nhân dịp khai giảng năm học mới.

tặng quà hs 2
Đại diện Quỹ Thiện Điền Gia Phát - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: PV
tặng quà học sinh
30 học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2 được nhận những món quà ý nghĩa từ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát, nhân dịp năm học mới. Ảnh: PV

Bài liên quan

Đọc tiếp

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Hoàng Gia Phát nối nhịp cầu yêu thương, tiếp sức cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hoàng Gia Phát nối nhịp cầu yêu thương, tiếp sức cho người dân vùng lũ Nghệ An

Đọc tiếp

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Danh sách 80 điểm cầu trực tiếp tổ chức lễ khởi công, khánh thành 250 dự án kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Hoàng Gia Phát đồng hành cùng xã Vạn An ‘đánh thức’ tiềm năng du lịch, văn hóa

Hoàng Gia Phát nối nhịp cầu yêu thương, tiếp sức cho người dân vùng lũ Nghệ An

Hoàng Gia Phát nối nhịp cầu yêu thương, tiếp sức cho người dân vùng lũ Nghệ An

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Lễ khởi công trùng tu, tôn tạo Chùa Lối, xã Vạn An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO