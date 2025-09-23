Xã hội Lễ khởi công trùng tu, tôn tạo Chùa Lối, xã Vạn An Lễ Chung tay trùng tu, tôn tạo Chùa Lối, tại xã Vạn An, Nghệ An đã diễn ra vào chiều 22/9.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; Linh mục Guise Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể các cấp.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: PV

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: PV

Chùa Lối tọa lạc tại xóm Hồng Sơn, trước đây thuộc xã Thượng Tân Lộc (nay là xã Vạn An). Ngôi chùa từng được xây dựng và tu bổ vào tháng 11/2004, đến ngày 18/10/2022 chính thức được công nhận theo Quyết định số 165/QĐ-BTST. Đây là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và các vùng lân cận.

Tuy nhiên, cơn bão số 5 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, khiến chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 30/8/2025, Ủy ban MTTQ xã Vạn An phối hợp Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Hoàng Gia Phát đã trao tặng 99 triệu đồng hỗ trợ nhà chùa khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cơ sở vật chất, phục hồi cảnh quan và đảm bảo không gian sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con Phật tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Linh mục Guise Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An bày tỏ tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các ban ngành liên quan. Linh mục nhấn mạnh, việc trùng tu Chùa Lối không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa tâm linh mà còn lan tỏa giá trị đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra các hoạt động cầu quốc thái dân an và trao quà tặng nhà chùa.

Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ chung tay trùng tu, tôn tạo Chùa Lối. Ảnh: PV

Đại diện Hoàng Gia Phát Group chung tay tôn tạo Chùa Lối. Ảnh: PV

Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát cũng đã trao 30 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi Trường Tiểu học Thượng Tân Lộc 2, nhân dịp khai giảng năm học mới.

Đại diện Quỹ Thiện Điền Gia Phát - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: PV