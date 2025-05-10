Xã hội Công ty Điện lực Nghệ An đã cấp điện trở lại cho 90% khách hàng Sau 6 ngày với sự nỗ lực của hàng nghìn cán bộ, công nhân ngành điện, phần lớn trạm biến áp, đường dây điện gặp sự cố do bão số 10 gây ra ở Nghệ An đã được khắc phục, cấp điện trở lại cho khoảng 90% khách hàng.

Sáng 5/10, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, sau 6 ngày nỗ lực làm việc, đến nay đơn vị đã khắc phục xong toàn bộ 16 trạm biến áp, 41/41 đường dây của lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh gặp sự cố do bão số 10.

Đối với lưới điện trung thế, đơn vị này cũng đã khôi phục 7.291/7957 trạm biến áp, 711/712 đường dây gặp sự cố.

Đến sáng 5/10, đã có 982.280 khách hàng của công ty được cấp điện trở lại, đạt tỷ lệ khoảng 90%.

Do nhiều khu vực ngập lụt nên việc khắc phục sự cố gặp khó khăn. Ảnh: Phan Thủy

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, hiện nay, để khôi phục các điểm sự cố còn lại là khó khăn, thách thức với ngành điện vì một số vùng bị ngập úng, địa bàn hiểm trở khó tiếp cận để thi công khôi phục lưới điện. Tuy vậy, Công ty Điện lực Nghệ An vẫn đang triển khai các phương án tối ưu nhất, nổ lực từng giờ để khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống lưới điện thông suốt phục vụ nhân dân.

Trước đó, bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân, đồng thời làm hư hỏng nghiêm trọng hệ thống lưới điện. Hàng trăm cột điện bị gãy đổ, nhiều km đường dây bị đứt và nhiều trạm biến áp bị hư hỏng.

Công nhân điện lực làm việc xuyên đêm để sớm cấp điện trở lại cho người dân. Ảnh: Phan Thủy

Ngay sau khi bão tan, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chi viện lực lượng xung kích gồm 540 công nhân từ nhiều tỉnh để hỗ trợ Công ty Điện lực Nghệ An khôi phục lưới điện. Đây là lực lượng tinh nhuệ có tay nghề cao, sức khỏe tốt và có nhiều kinh nghiệm trong công tác ứng phó, xử lý sự cố lưới điện do thiên tai. Các đội xung kích được trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ, dụng cụ, xe cẩu và các thiết bị chuyên dụng khác.

Sau khi thấy tình hình lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An thiệt hại nghiệm trọng và công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục huy động thêm 160 công nhân, nâng tổng số lên 700 công nhân, quyết tâm hỗ trợ Nghệ An khôi phục lưới điện trong thời gian sớm nhất có thể, để phục vụ nhân dân. Hiện nay, sau khi các sự cố đã được khắc phục cơ bản, phần lớn lực lượng tăng cường đã được rút về các tỉnh phía Bắc.