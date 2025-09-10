Xã hội Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An với các xã, phường Chiều 9/10, Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An (Ban CHPTKV) tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp với Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS)

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phan Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Trường Vinh; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Lộc; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch HDNĐ các xã Kim Liên, Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam, phường Cửa Lò; Bí thư các xã, phường trên địa bàn cùng các cơ quan liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ PTKV 1 - Vạn An; thông qua dự thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy PTKV 1 - Vạn An với Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng chi bộ quân sự xã, phường.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, dự thảo Quy chế phối hợp nêu rõ trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cụ thể, các bên sẽ phối hợp trao đổi, thông báo tình hình và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; phối hợp với Đảng ủy xã, phường xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo Ban CHQS xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ký kết phối hợp với Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 – Vạn An trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự địa phương. Ảnh: Hoàng Anh



Ngoài ra, các bên còn phối hợp tổ chức huấn luyện, hội thi, hội thao, bồi dưỡng nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự bảo đảm số lượng, chất lượng; tổ chức các cuộc diễn tập phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng và các nội dung liên quan khác.

Tại hội nghị, các bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung và tiến hành ký kết phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Vạn An và đại diện Đảng ủy 22 xã, phường trên địa bàn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương./.