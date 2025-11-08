Cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 11/8/2025 đến ngày 13/8/2025

NATV - 11/08/2025 18:13

