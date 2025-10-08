Chủ Nhật, 10/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân

Văn Trường 10/08/2025 21:46

Theo thông tin từ UBND xã Hoa Quân, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa 10/8, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại rú Ối thuộc xóm Chi Hồng, xã Hoa Quân (trước đây là xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương).

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người thuộc các lực lượng gồm Hạt Kiểm lâm Thanh Chương, Công an xã, Quân sự xã, Ban Chỉ huy khu vực 5 Anh Sơn (cơ sở 3 Thanh Chương) cùng người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, tiếp cận đám cháy từ các hướng nhằm khống chế lửa lan rộng.

van truong 1
Các lực lượng tích cực dập lửa rừng. Ảnh: CTV

Ông Phan Văn Hoàng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Chương cho biết, khu vực này chủ yếu lau lách, thực bì dày, thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp tốt đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

van truong 2
Lực lượng Kiểm lâm canh trực tàn tro lửa có nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh: CTV

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực trong đêm tại hiện trường để giám sát, xử lý tàn tro, đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại và lan sang các khu vực lân cận./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng ở Nghệ An

Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng ở Nghệ An

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Đọc tiếp

Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng ở Nghệ An

Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng ở Nghệ An

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO