Kinh tế Khống chế đám cháy rừng tại đỉnh rú Ối, xã Hoa Quân Theo thông tin từ UBND xã Hoa Quân, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa 10/8, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại rú Ối thuộc xóm Chi Hồng, xã Hoa Quân (trước đây là xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương).

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người thuộc các lực lượng gồm Hạt Kiểm lâm Thanh Chương, Công an xã, Quân sự xã, Ban Chỉ huy khu vực 5 Anh Sơn (cơ sở 3 Thanh Chương) cùng người dân địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy. Các lực lượng được chia thành nhiều mũi, tiếp cận đám cháy từ các hướng nhằm khống chế lửa lan rộng.

Các lực lượng tích cực dập lửa rừng. Ảnh: CTV

Ông Phan Văn Hoàng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Chương cho biết, khu vực này chủ yếu lau lách, thực bì dày, thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi hiểm trở nên công tác chữa cháy gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp tốt đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Lực lượng Kiểm lâm canh trực tàn tro lửa có nguy cơ bùng phát trở lại. Ảnh: CTV

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực trong đêm tại hiện trường để giám sát, xử lý tàn tro, đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại và lan sang các khu vực lân cận./.