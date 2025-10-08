Chủ Nhật, 10/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên núi Thiên Nhẫn

Ngọc Thăng 10/08/2025 21:21

Trong chiều nay 10/8, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên núi Thiên Nhẫn, thuộc xã Thiên Nhẫn

A 1
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Ngọc Thăng

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/8, tại khu rừng eo Vòng, khe Lau, núi Thiên Nhẫn, xóm 4, xã Nam Kim (cũ) nay thuộc xóm 15, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) xảy ra cháy rừng.

Nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An đã huy động 75 cán bộ, nhân viên cơ quan và lực lượng dân quân tự vệ cùng một số phương tiện, do Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An chỉ huy tham gia chữa cháy rừng.

A 3 (1)
Các lực lượng kiên cường dập lửa cứu rừng. Ảnh: Ngọc Thăng

Thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió thổi mạnh, cùng với lớp phủ bì khô dày, khiến đám cháy lan nhanh, lửa bùng lên dữ dội. Hàng chục ha rừng trồng của nhân dân hơn 10 năm tuổi có nguy cơ bị lửa thiêu rụi và gây nguy hiểm đến nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tất cả vì tính mạng và tài sản của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với các lực lượng, nhân dân trên địa bàn dập lửa cứu rừng.

A 3 (2)
Đám cháy rừng đã kịp thời dập tắt. Ảnh: Ngọc Thăng

Sau hơn 5 giờ chiến đấu với “giặc lửa”, đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, dập tắt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cùng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy./.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Chạy đua với nắng nóng, các xã, phường ở Nghệ An gấp rút kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng

Chạy đua với nắng nóng, các xã, phường ở Nghệ An gấp rút kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng

Nhiều diện tích thực bì ở Nghệ An chưa được xử lý triệt để, nguy cơ cháy rừng thông tăng cao

Nhiều diện tích thực bì ở Nghệ An chưa được xử lý triệt để, nguy cơ cháy rừng thông tăng cao

Đọc tiếp

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Nghệ An duy trì lực lượng canh gác, phòng nguy cơ cháy rừng trở lại

Chạy đua với nắng nóng, các xã, phường ở Nghệ An gấp rút kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng

Chạy đua với nắng nóng, các xã, phường ở Nghệ An gấp rút kiện toàn ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng

Nhiều diện tích thực bì ở Nghệ An chưa được xử lý triệt để, nguy cơ cháy rừng thông tăng cao

Nhiều diện tích thực bì ở Nghệ An chưa được xử lý triệt để, nguy cơ cháy rừng thông tăng cao

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên núi Thiên Nhẫn

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO