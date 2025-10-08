Kinh tế Kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên núi Thiên Nhẫn

Trong chiều nay 10/8, lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã kịp thời dập tắt đám cháy rừng trên núi Thiên Nhẫn, thuộc xã Thiên Nhẫn

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Ngọc Thăng

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 10/8, tại khu rừng eo Vòng, khe Lau, núi Thiên Nhẫn, xóm 4, xã Nam Kim (cũ) nay thuộc xóm 15, xã Thiên Nhẫn (Nghệ An) xảy ra cháy rừng.

Nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ của chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An đã huy động 75 cán bộ, nhân viên cơ quan và lực lượng dân quân tự vệ cùng một số phương tiện, do Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An chỉ huy tham gia chữa cháy rừng.

Các lực lượng kiên cường dập lửa cứu rừng. Ảnh: Ngọc Thăng

Thời tiết nắng nóng, hanh khô, gió thổi mạnh, cùng với lớp phủ bì khô dày, khiến đám cháy lan nhanh, lửa bùng lên dữ dội. Hàng chục ha rừng trồng của nhân dân hơn 10 năm tuổi có nguy cơ bị lửa thiêu rụi và gây nguy hiểm đến nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, tất cả vì tính mạng và tài sản của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đơn vị và lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp với các lực lượng, nhân dân trên địa bàn dập lửa cứu rừng.

Đám cháy rừng đã kịp thời dập tắt. Ảnh: Ngọc Thăng

Sau hơn 5 giờ chiến đấu với “giặc lửa”, đến hơn 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, dập tắt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cùng phương tiện, trang thiết bị chữa cháy./.

