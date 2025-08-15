Thứ Sáu, 15/8/2025
Diện mạo mới khang trang của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

Huy Thư 15/08/2025 16:25

Sau gần 1 năm rưỡi trùng tu, tôn tạo, đình Hoành Sơn - Di tích Quốc gia đặc biệt ở xã Thiên Nhẫn đã có diện mạo mới khang trang.

bna_1..jpg
Đình Hoành Sơn được xây dựng từ năm 1763 để thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (con trai thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ). Bộ khung của đình được điêu khắc chạm trổ đặc sắc với đề tài phong phú, mật độ dày đặc. Năm 1984, đình được xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia, năm 2017 được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Ảnh: Huy Thư
bna_2.jpg
Tồn tại lâu đời, đình đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 4243 phê duyệt đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Hoành Sơn với tổng mức đầu tư là 24 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Huy Thư
bna_3.jpg
Dự án trùng tu, tôn tạo đình Hoành Sơn chính thức khởi công vào tháng 3 năm 2024, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Sau gần 1 năm rưỡi thi công, đến thời điểm hiện tại trung tuần tháng 8/2025, công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục. Ảnh: Huy Thư
bna_4.jpg
Trong khuôn viên đình rộng 2.500 m2 hiện có các công trình chính như đại đình, hậu cung, nghi môn, bia dẫn tích, nhà hoá vàng, nhà quản lý và vệ sinh. Ảnh: Huy Thư
bna_5.jpg
Theo ông Nguyễn Thiện Chính, người bảo vệ di tích: Để thi công công trình, các nhà thầu đã huy động thợ mộc, thợ xây từ nhiều địa phương: Nam Định, Hà Nội, Nghệ An, Huế... Những hạng mục như nghi môn, đắp các tiểu tiết rồng, lân trên mái ngói của đình đều do thợ Huế thực hiện. Ảnh: Huy Thư
bna_6.jpg
Ông Nguyễn Thiện Chính, người bảo vệ di tích cho biết: Đại đình có 7 gian, 8 vì, 32 cột. Hậu cung có 1 gian 4 cột. Trong quá trình trùng tu, 4 cột đình bị hư hỏng nặng được thay mới hoàn toàn, 6 cột còn nguyên vẹn, 26 cột bị cắt, chắp, sửa một phần, dưới hoặc trên. Ảnh: Huy Thư
bna_7.jpg
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, đình Hoành Sơn nhiều lần được sửa chữa, song đây là lần tu bổ quy mô nhất kể từ khi được xếp hạng. Khi hạ giải, Sở đã mời Cục Di sản văn hóa về đánh giá, chỉ một số cấu kiện hư hỏng nặng, không thể phục hồi mới phải thay, còn lại giữ nguyên bản để đảm bảo nét cổ kính. Hiện trong đại đình, ở 2 gian hồi, được thiết kế thêm 2 bộ tủ - phản. Trên đình, hệ thống đèn điện chiếu sáng và thiết bị báo động phòng chống cháy nổ đã được lắp đặt đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
bna_8.jpg
Nhiều đồ tế khí mới đã và đang được mua sắm, bài trí ở hậu cung và gian giữa đại đình. Hệ thống tượng cổ của đình cũng đã được sơn, sửa, gia cố lại. Một số kết cấu gỗ, ngói, gạch cũ, tiêu biểu đã được thay sửa vẫn được cất giữ trong đình. Ảnh: Huy Thư
bna_9.jpg
Ngoài sân vườn, hệ thống lối đi, cây cảnh đã được xây dựng khang trang. Phía sau, bên phải đình (nhìn từ trong đình ra cổng) có nhà hoá vàng, bên trái là nhà bảo vệ và vệ sinh. Một số chi tiết nhỏ đang tiếp tục được hoàn thiện. Ảnh: Huy Thư
bna_10.jpg
Xung quanh đình, hệ thống tường bao xây dựng khép kín. Phía trước, bên phải sân đình là bia dẫn tích bằng đá có mái che. Cạnh đó, cây đa toả bóng mát sum suê một góc vườn đình càng làm cảnh quan di tích thêm phần cổ kính. Ảnh: Huy Thư
bna_11..jpg
Được đánh giá là ngôi đình có kiến trúc tinh xảo bậc nhất xứ Nghệ và là ngôi đình đẹp nhất miền Trung, sau khi khánh thành dự án trùng tu, tôn tạo, đình Hoành Sơn sẽ là điểm đến tham quan, chiêm bái hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư
Vẻ đẹp mới của đình Hoành Sơn. Video: Huy Thư

