Xã hội

Diện mạo mới khang trang của Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn

Sau gần 1 năm rưỡi trùng tu, tôn tạo, đình Hoành Sơn - Di tích Quốc gia đặc biệt ở xã Thiên Nhẫn đã có diện mạo mới khang trang.