Kinh tế SOBA - Thương hiệu nước khoáng kiềm thiên nhiên từ mạch nguồn Thiên Nhẫn

Khởi nguồn dòng nước yên lành chảy ra từ mạch nước Khe Kẹp, núi Thiên Nhẫn (huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An), SOBA - thương hiệu nước uống đóng chai, thừa hưởng nguyên vẹn sự ngọt lành, êm dịu và thuần khiết của thiên nhiên. Đây là nguồn nước ngầm hàng triệu năm tuổi, chảy qua nhiều tầng đá thạch anh, tích tụ khoáng chất tự nhiên và giữ trọn sự tinh khiết nguyên sơ.



Từ lâu, dòng nước Khe Kẹp đã gắn bó với đời sống người dân Nam Đàn (cũ). Theo lời kể của người dân nơi đây rằng, “nước khe đã có từ đời ông, đời cha”, được ví như “thần dược” giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và mang lại sự dễ chịu tức thì. Qua nhiều thế hệ, nguồn nước ngọt lành này trở thành báu vật thiên nhiên, nuôi dưỡng con người trên mảnh đất quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kế thừa giá trị di sản – Khởi tạo thương hiệu SOBA

Trân trọng nguồn tài nguyên quý hiếm của quê hương, từ năm 2019, Công ty đã khai thác và phát triển sản phẩm nước uống đóng chai SOBA từ mạch nước Khe Kẹp. Thương hiệu không chỉ giữ gìn sự nguyên bản của thiên nhiên mà còn ứng dụng công nghệ hiện đại để đưa đến người tiêu dùng nguồn nước sạch, an toàn và giàu khoáng chất.

Nhà máy SOBA tọa lạc tại xóm 11, xã Thiên Nhẫn, Nghệ An với diện tích gần 1.000m². Tại đây, toàn bộ dây chuyền sản xuất vận hành theo công nghệ TRIM ION tiên tiến của Tập đoàn Nihon Trim (Nhật Bản), bao gồm: máy chiết, máy nắp, máy khò tem, máy vào két, máy tạo ion kiềm, máy lọc Ro, máy rửa bình, máy rửa chai, máy khò bình… Dây chuyền sản xuất nước đóng chai và đóng bình được tự động hóa. Từ khâu lọc RO, tạo ion kiềm, chiết rót, đóng chai đến khâu kiểm định chất lượng đều tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Dây chuyền sản xuất hiện đại, vận hành theo công nghệ TRIM ION tiên tiến của Tập đoàn Nihon Trim (Nhật Bản).

Danh mục sản phẩm của SOBA đa dạng, phục vụ nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng: chai 320ml, 500ml, 1.5l, bình 5l, 19l… Trong đó, nổi bật là dòng nước khoáng kiềm SOBA, sản xuất bằng công nghệ ion hóa hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: hỗ trợ cân bằng độ pH, trung hòa axit dư thừa trong cơ thể; cải thiện hệ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy hơi, khó tiêu; loại bỏ gốc tự do, tăng cường khả năng chống oxy hóa; bổ sung khoáng chất vi lượng cần thiết; góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Không chỉ đơn thuần là sản phẩm giải khát, SOBA mong muốn đem đến cho người tiêu dùng một lối sống trong lành, thanh sạch từ chính những điều giản đơn nhất.

Phát triển bền vững – Đồng hành cùng cộng đồng

SOBA sinh ra từ đất, từ nước và từ chính đời sống người dân. Bởi vậy, thương hiệu ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình với cộng đồng. Từ khâu khai thác đến sản xuất, SOBA luôn đặt yếu tố bền vững lên hàng đầu: khai thác có kiểm soát, tôn trọng hệ sinh thái và bảo tồn lâu dài nguồn nước như một phần di sản địa phương.

Song song với hoạt động kinh doanh, SOBA còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Thương hiệu đã phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF trong các dự án cung cấp nước sạch cho trẻ em vùng khó khăn, đồng thời, triển khai chính sách trợ giá nước sạch cho bà con địa phương. Ngoài ra, SOBA còn đồng hành cùng nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương.

SOBA luôn ý thức, thể hiện vai trò, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.

Với phương châm phát triển bền vững, SOBA không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm, thúc đẩy kinh tế vùng, đồng thời, lan tỏa tinh thần “sống xanh” trong cộng đồng.

Trong hành trình phát triển, SOBA hướng tới trở thành biểu tượng nước khoáng kiềm thiên nhiên của miền Trung, gắn liền với hình ảnh nguồn nước tinh khiết và lối sống “ngọt lành” cho mọi thế hệ. Thông điệp “Sống ngọt lành” mà thương hiệu lan tỏa không chỉ gói gọn trong vị ngọt thanh của nước, mà còn là triết lý sống tích cực, bền vững, chan hòa với thiên nhiên. Mỗi giọt nước SOBA là sự cam kết về sức khỏe, là lời nhắn gửi về một phong cách sống thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, vững bền./.