Xã hội Kịp thời cứu sống cán bộ kiểm lâm bị ngạt, sốc nhiệt khi chữa cháy rừng ở Nghệ An Giữa trưa nắng nóng gay gắt, trong khi tham gia dập lửa rừng tại xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An), đồng chí Trần Đức Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 bị ngạt và sốc nhiệt. Nhờ sự quả cảm và chuyên môn kịp thời của y sĩ Nguyễn Văn Phú cùng đồng nghiệp và lực lượng tại chỗ, nạn nhân đã được cứu sống ngay trên đỉnh núi.

Khoảng 11 giờ trưa nay 12/8, khi đám cháy rừng tại khu vực xã Thiên Nhẫn đang diễn biến phức tạp, đồng chí Trần Đức Tuấn - Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 bất ngờ bị ngạt và sốc nhiệt do thời tiết nắng nóng gay gắt, cộng với cường độ làm việc cao, chữa cháy trong thời gian dài.

Cháy rừng tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An trưa 12/8. Ảnh: P.V

Lúc này, ngọn lửa vẫn đang lan rộng, khói bốc dày đặc, địa hình đồi núi dốc khiến việc đưa nạn nhân xuống chân núi để cấp cứu gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo, y sĩ Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1977, công tác tại Trạm Y tế xã Thiên Nhẫn) lập tức cùng điều dưỡng Nguyễn Thị An lên đường. Bất chấp cái nắng oi ả và đường núi hiểm trở, anh Phú khẳng định: “Nếu không lên ngay, anh Tuấn sẽ khó qua khỏi, phải đến hiện trường trong thời gian sớm nhất...”.

Quãng đường từ chân núi lên đến vị trí nạn nhân mất gần 1 tiếng đồng hồ, do độ dốc cao, thực bì rậm rạp. Khi tiếp cận hiện trường, anh Phú thấy đồng chí Tuấn tím tái, tay chân co quắp, trong tình trạng nguy kịch. Không thể di chuyển nạn nhân xuống núi, anh Phú nhanh chóng thiết lập một điểm cấp cứu dã chiến ngay trên đỉnh núi.

Y sĩ Nguyễn Văn Phú trực tiếp sơ cứu cho đồng chí Trần Đức Tuấn trưa 12/8. Ảnh: P.V

Tại đây, anh Phú lập tức đặt đường truyền, bù nước và khoáng chất qua 2 chai dịch truyền, đồng thời, bấm huyệt, đo huyết áp, phối hợp với lực lượng tại chỗ chăm sóc anh Tuấn. Sau khoảng 30 phút sơ cứu, đồng chí Tuấn đã dần hồi tỉnh. Đến 14h, sau khi nhận thấy tình hình ổn định, lực lượng cứu hộ dìu nạn nhân xuống núi an toàn, đưa về cơ sở y tế tiếp tục theo dõi.

Y sĩ Nguyễn Văn Phú chia sẻ: Cũng may là khi xảy ra sự việc, lực lượng "4 tại chỗ" đã kịp thời sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực nên anh Tuấn đã thở lại. Nếu chậm thêm vài phút thì chắc khó giữ được tính mạng. Lúc tôi tiếp nhận, anh ấy vẫn còn rất yếu, tay chân co quắp nên phải sơ cứu ngay.

Được biết, trong ngày 12/8, đã xảy ra vụ cháy rừng tại xóm 11, xã Thiên Nhẫn, chính quyền xã Thiên Nhẫn đã huy động hơn 300 người, gồm lực lượng quân sự địa phương, dân quân tự vệ, kiểm lâm, công an và người dân, cùng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ, tham gia dập lửa cứu rừng. Đến 19h tối 12/8, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên, các lực lượng vẫn tiếp tục túc trực phòng cháy trở lại.

Các y, bác sĩ Trạm Y tế xã Thiên Nhẫn và lực lượng chức năng sơ cứu đồng chí Tuấn trưa 12/8 do bị ngạt khói, sốc nhiệt. Ảnh: P.V

Sự việc tại xã Thiên Nhẫn đã cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết cực đoan tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của lực lượng tham gia. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sống động cho tinh thần quả cảm, trách nhiệm của những người lính kiểm lâm và nhân viên y tế địa phương, sẵn sàng vượt hiểm nguy để bảo vệ rừng và cứu đồng đội.