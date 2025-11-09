Giáo dục Tạm dừng việc sáp nhập 2 phân hiệu của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tạm dừng việc sáp nhập phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn) về điểm trường chính. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường cần chuẩn bị đủ điều kiện và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.



Chiều hôm nay (11/9), ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đã nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh tại phân hiệu 2 đề xuất không sáp nhập phân hiệu 2 (tại xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) với lý do quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Xét thấy trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang tập trung triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, Sở yêu cầu UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1.

Đồng thời đề nghị UBND xã tiếp tục chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết khác, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ được tiến hành khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh học sinh phân hiệu 2.

Nhiều lớp học ở Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 sáng nay không đủ sĩ số. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, từ sau khai giảng năm học mới, phụ huynh của hơn 100 học sinh của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, phân hiệu 2 đóng tại xóm Quảng Xá đã không cho con em của mình đến học tại phân hiệu 1 (điểm trường chính) ở xóm Dương Phổ. Theo người dân ở đây, điều lo lắng nhất của họ khi chuyển các con về điểm trường chính là an toàn cho việc đi lại. Bởi lẽ, đoạn đường từ Nam Phúc sang cơ sở chính đi qua ngã tư Cầu Côi có nhiều xe tải qua lại và đã từng xảy ra tai nạn. Học sinh đi học qua đoạn đường này tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi nhiều em có bố mẹ đi làm ăn xa, không có thời gian đưa đón, còn ông bà già yếu.

Về phía nhà trường, cô giáo Lê Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ về điểm trường chính đã được đưa ra từ năm học này. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để học sinh được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.

Trong quá trình sáp nhập, trường đã sớm báo cáo với chính quyền xã Thiên Nhẫn, lập tờ trình và tổ chức họp phụ huynh để thông báo chủ trương của nhà trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Vì thế, sau ngày khai giảng, chỉ gần một nửa học sinh ở phân hiệu 2 đến học ở điểm trường chính.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 1, cơ sở chính được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Mỹ Hà

Ngay sau khi ra văn bản, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng: Việc sáp nhập điểm trường lẻ về điểm trường chính là hoàn toàn đúng nhưng cần phù hợp và đúng thời điểm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sáp nhập cần tích cực tuyên truyền, thông tin để người dân, phụ huynh học sinh nắm rõ, hiểu chủ trương của địa phương, nhà trường, lợi ích của học sinh khi học tập tại trường lớp có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

Phân hiệu 2 của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2. Ảnh: Mỹ Hà

Với Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, trong thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích cho phụ huynh học sinh về chủ trương sáp nhập, giao trách nhiệm đến từng giáo viên cùng vào cuộc. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kiện toàn cơ sở vật chất, tổ chức bán trú cho học sinh ở trường chính.