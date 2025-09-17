Xây dựng Đảng Xây dựng xã Thiên Nhẫn trở thành xã nông thôn mới nâng cao Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững. Ưu tiên nguồn lực, điều kiện để phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, du lịch. Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã Thiên Nhẫn trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Đoàn kết để phát triển

Xã Thiên Nhẫn được sắp xếp, sáp nhập từ 3 xã, gồm: Khánh Sơn, Trung Phúc Cường, Nam Kim. Diện tích tự nhiên 70,81 km2, dân số 40.885 người. Đảng bộ có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 1.745 đảng viên.

Một góc xã Thiên Nhẫn. Ảnh tư liệu Huy Thư

Là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa và cách mạng, nhiều di tích lịch sử, văn hoá. Thành quả từ quá trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn trước của các xã Khánh Sơn, Nam Kim, Trung Phúc Cường kết hợp với sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã. Đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sáp nhập xã Trung Phúc Cường, Khánh Sơn, Nam Kim thành xã Thiên Nhẫn. Sau sắp xếp đã kịp thời kiện toàn tổ chức, bộ máy và đi vào hoạt động thông suốt, liên tục, không để gián đoạn công việc, phát huy được hiệu quả hoạt động.

Không gian xanh mát tại xã Thiên Nhẫn. Ảnh tư liệu Tiến Đông

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao tiếp tục phát huy hiệu quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng trên nhiều lĩnh vực. Quan tâm nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Tích cực vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, ban công tác Mặt trận xóm tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện có hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 8,8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản từ 34,8% năm 2020 xuống 29,5% năm 2025; công nghiệp - xây dựng tăng từ 35,2% năm 2020 lên 38,3% năm 2025; dịch vụ tăng từ 30% năm 2020 lên 32,2% năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5,5 triệu đồng/tháng, tăng 1,2 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ năm 2020. Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 10%. Giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 465 tỷ đồng, tăng 6,46% so với năm 2020, trong đó, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 88,07%. Tổng sản lượng lương thực năm 2025 ước đạt 22,77 nghìn tấn, tăng 21% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2025 đạt 537,2 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ năm 2025 ước đạt 386 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020.

Phát triển một số vùng sản xuất rau màu tập trung theo hướng VietGAP và các mô hình sản xuất rau, củ, quả trong nhà lưới cho hiệu quả kinh tế cao. Phát triển cánh đồng mẫu lớn, chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho người nông dân. Thực hiện chuyển đổi một số vùng sâu trũng sang trồng sen góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và tăng thêm thu nhập cho người dân.

Ngôi nhà cổ vô giá của dịch gia đình ông Văn Tùng thực sự là một “bảo tàng” vô giá trên quê hương xã Thiên Nhẫn. Ảnh tư liệu



Khuyến khích cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu nông thôn mới. Hình thành và phát triển một số mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Cảnh quan môi trường nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư đã thực sự đảm bảo tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhiều mô hình vườn chuẩn, vườn mẫu được đầu tư xây dựng.

Quy mô và mạng lưới trường lớp được bố trí hợp lý, phù hợp với thực tế của địa phương; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước đáp ứng yêu cầu. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng, đến nay 16/16 trường trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiều giá trị văn hoá truyền thống và di sản văn hoá được kế thừa, bảo tồn và phát huy hiệu quả, nhất là việc đầu tư trùng tu, tôn tạo các đình, chùa trên địa bàn (đình Hoành Sơn, đình Đông Viên, chùa Cung, chùa Lò…).

Nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Trọng tại xã Thiên Nhẫn. Ảnh tư liệu Thành Duy



Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%; giải quyết việc làm cho 6.500 người, trong đó, có 2.127 người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Việc thực hiện chính quyền số và chính quyền điện tử được triển khai quyết liệt, thường xuyên; 100% cán bộ, công chức sử dụng máy tính có kết nối internet, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý, điều hành văn bản Ioffice. Chỉ số cải cách hành chính của xã được nâng lên. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đến nay, 100% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định.

An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Xây dựng xã Thiên Nhẫn trở thành xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Thiên Nhẫn tập trung phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chú trọng phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, dịch vụ, du lịch. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cây chanh là cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập chính cho người dân vùng đồi xã Thiên Nhẫn. Ảnh: Thanh Phúc

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên trong toàn dân, xây dựng xã Thiên Nhẫn trở thành xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.

Xã Thiên Nhẫn đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực điều hành của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Người dân xã Thiên Nhẫn mở rộng gia trại, khoanh nuôi diện tích mặt nước để phát triển chăn nuôi vịt, mang lại nguồn thu khá. Ảnh tư liệu Đức Anh

Tập trung xây dựng các quy hoạch phát triển, nhất là quy hoạch xây dựng chung của xã; quy hoạch nông thôn mới nâng cao; quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chi tiết như: Quy hoạch các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch các khu thương mại - dịch vụ; quy hoạch khu đô thị, quy hoạch phân lô đất ở, quy hoạch giao thông kết nối... Đảm bảo các công trình, dự án phải được thể hiện rõ trong các quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm trên địa bàn. Huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực ưu tiên đầu tư các lĩnh vực, công trình trọng điểm, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Trên địa bàn xã có đình Giáp Đông với lịch sử trên 300 năm, là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đình là nơi thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - người có công khai phá mảnh đất xứ Nghệ, được người dân ở đây suy tôn Thành Hoàng làng. Khuôn viên của đình có hàng chục cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tôn thêm vẻ cổ kính, linh thiêng. Ảnh tư liệu Đức Anh

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng kết nối về giao thông, văn hóa, giáo dục, du lịch, làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với xây dựng con người Thiên Nhẫn văn minh, thân thiện, nghĩa tình; xây dựng cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp". Tập trung thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, tạo ra các sản phẩm phục vụ tiêu dùng và khách du lịch.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Làm tốt công tác đối ngoại, nhất là đối với các tổ chức, doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn xã.