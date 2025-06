Kinh tế Nhiều diện tích thực bì ở Nghệ An chưa được xử lý triệt để, nguy cơ cháy rừng thông tăng cao Nghệ An đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, tuy nhiên toàn tỉnh mới xử lý thực bì được 2.642/15.867 ha rừng thông, nguy cơ cháy rừng cao. Trong khi đó, công tác chỉ đạo, đôn đốc các địa phương của ngành liên quan về xử lý thực bì trước mùa nắng nóng vẫn còn thiếu quyết liệt.

Thực bì dưới tán thông ở xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai dày đặc. Ảnh: Văn Trường



Ghi nhận tại xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, một trong những địa phương có diện tích rừng thông lớn cho thấy tình trạng thực bì dưới tán rừng đang ở mức dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Men theo các triền đồi thông những ngày cuối tháng 6, dễ dàng thấy từng lớp lá thông rụng khô dày trải dài dưới tán cây.

“Trước đây, người dân sống ven rừng chúng tôi thường xuyên vào rừng để thu gom lá thông làm chất đốt. Nhưng bây giờ có bếp gas, bếp điện rồi, nên chẳng mấy ai thu gom nữa. Lâu ngày, thực bì tích tụ càng dày, rất dễ bén lửa”, bà Nguyễn Thị Lam, người dân xã Quỳnh Lộc chia sẻ.

Bổi thực bì khô dưới tán rừng thông ở xã Quỳnh Lộc nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Hồ Quốc Uý - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc, hiện xã có khoảng 288 ha rừng thông, chủ yếu đã giao khoán cho người dân quản lý. Tuy đã tăng cường tuyên truyền và vận động xử lý thực bì, nhưng đến nay phần lớn diện tích vẫn chưa được dọn dẹp. Nguyên nhân chính là do giá nhựa thông giảm sâu trong những năm gần đây khiến người dân không còn mặn mà với việc chăm sóc rừng. Kéo theo đó, công tác phát dọn, thu gom lá thông, xử lý thực bì cũng bị bỏ ngỏ.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra dụng cụ chữa cháy tại thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Lê Ngọc Hữu - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Thị xã Hoàng Mai, toàn khu vực này có hơn 6.000 ha rừng thông, nhưng mới chỉ có Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An xử lý được khoảng 600 ha. Phần lớn diện tích còn lại do các xã quản lý vẫn chưa được xử lý thực bì do thiếu kinh phí và nguồn nhân lực.

Thực trạng này không chỉ diễn ra ở huyện Quỳnh Lưu mà còn phổ biến tại nhiều địa phương khác. Huyện Nam Đàn cũng trong tình trạng tương tự. Trong tổng số 4.000 ha rừng thông, chỉ có 366 ha tại các khu vực trọng điểm như khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, đền Vua Mai Hắc Đế, chùa Đại Tuệ được xử lý. Phần diện tích còn lại vẫn chưa được xử lý.

Một số diện tích rừng thông tại khu vực núi Quyết -TP Vinh thực bì tốt um tùm. Ảnh: Văn Trường

Một điểm nóng khác là huyện Diễn Châu - nơi có trên 6.000 ha rừng thông nhưng gần như chưa có diện tích nào được xử lý thực bì. Khó khăn lớn nhất ở đây là địa phương không có đơn vị chủ rừng chuyên trách như các công ty lâm nghiệp hay Ban quản lý rừng phòng hộ. Phần lớn rừng do xã hoặc hộ dân tự quản lý, dẫn đến việc thiếu đầu tư cho công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 15.867 ha rừng thông nhựa có nguy cơ cháy cao, cùng với 8.895 ha rừng hỗn giao bạch đàn trải dài trên các địa bàn như Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai… Tuy nhiên, tổng diện tích thực bì được xử lý mới chỉ đạt 2.642 ha, một con số quá thấp so với yêu cầu thực tế.

Thực bì dưới tán rừng keo ở huyện Nam Đàn dày đặc chưa được xử lý. Ảnh: Văn Trường

Hiện nay, việc xử lý thực bì chủ yếu dựa vào kinh phí từ các đơn vị chuyên trách như công ty lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ. Do đó, các diện tích do cấp xã hoặc hộ dân quản lý không được quan tâm.

Trước nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An được cần phải có những chỉ đạo quyết liệt hơn, đặc biệt là yêu cầu các địa phương, các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng thông phải chủ động triển khai xử lý thực bì ngay từ đầu mùa nắng nóng. Bên cạnh đó, việc huy động xã hội hóa cho công tác này cũng là giải pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các cánh rừng trong mùa nắng nóng.