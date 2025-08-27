Thứ Tư, 27/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Quân khu 4 thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh) 27/08/2025 17:27

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm và trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho Thiếu tướng Bùi Đức Tùng (sinh năm 1928), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Đồng (sinh năm 1927), nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 348 và Đại tá Cao Tiến Tá (sinh năm 1925), nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

1 (1)
Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác thăm và trao quà cho Thiếu tướng Bùi Đức Tùng (sinh năm 1928), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong đoàn công tác chúc cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng, nguồn cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2 (1)
Đoàn công tác thăm và trao quà cho Đại tá Nguyễn Đồng (sinh năm 1927), nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 348. Ảnh: Trọng Kiên
3 (1)
Đoàn công tác thăm và trao quà cho Đại tá Cao Tiến Tá (sinh năm 1925), nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trọng Kiên

Các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã xúc động cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Các đồng chí khẳng định, dù tuổi cao nhưng sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục động viên con cháu và thế hệ trẻ tích cực học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Đọc tiếp

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 5 trên địa bàn Nghệ An

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Quân khu 4 thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO