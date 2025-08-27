Xã hội Quân khu 4 thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa trên địa bàn tỉnh Nghệ An Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 27/8, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đã đến thăm và trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho Thiếu tướng Bùi Đức Tùng (sinh năm 1928), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Đồng (sinh năm 1927), nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 348 và Đại tá Cao Tiến Tá (sinh năm 1925), nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác thăm và trao quà cho Thiếu tướng Bùi Đức Tùng (sinh năm 1928), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Thiếu tướng Lê Văn Trung - Phó Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chính ủy Quân khu 4 và các đồng chí trong đoàn công tác chúc cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng, nguồn cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác thăm và trao quà cho Đại tá Nguyễn Đồng (sinh năm 1927), nguyên Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 348. Ảnh: Trọng Kiên

Đoàn công tác thăm và trao quà cho Đại tá Cao Tiến Tá (sinh năm 1925), nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trọng Kiên



Các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã xúc động cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương.

Các đồng chí khẳng định, dù tuổi cao nhưng sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục động viên con cháu và thế hệ trẻ tích cực học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.