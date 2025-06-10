Nghệ An: Khu neo đậu tàu thuyền tránh bão chưa đáp ứng nhu cầu

Nhóm PV - 06/10/2025 21:46

Nghệ An hiện có khoảng 3.400 tàu thuyền lớn nhỏ, hoạt động thường xuyên trên các vùng biển. Tuy nhiên, hệ thống khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền hiện vẫn còn thiếu và xuống cấp. Vào mỗi mùa mưa bão, rất nhiều ngư dân phải chật vật tìm nơi neo đậu an toàn. Nhiều tàu thuyền phải di chuyển sang địa phương khác để tránh trú, vì luồng lạch ở các khu neo đậu trong tỉnh bị bồi lắng, chật hẹp, không thể ra vào.