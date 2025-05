Thời sự Đoàn công tác của tỉnh làm việc với Hội Đồng hương Nghệ An tại Liên bang Nga Trong chương trình công tác tại Liên bang Nga, chiều 19/5, đoàn công tác của tỉnh có cuộc làm việc với Hội Đồng hương Nghệ An tại thủ đô Moskva.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương; Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Thân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Quế Thị Trâm Ngọc - Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Toàn cảnh cuộc làm việc với Hội Đồng hương Nghệ An tại Liên bang Nga.

Làm việc với đoàn công tác có các ông: Nguyễn Cảnh Lĩnh - Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức người Việt tại Nga, Giám đốc Trung tâm thương mại đa chức năng Hà Nội - Moskva; Nguyễn Văn Quang - Phó Chủ tịch hội và các thành viên của hội.

Trao đổi với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Cảnh Lĩnh thông tin về tình hình cuộc sống của cộng đồng người Nghệ An tại Liên bang Nga. Hội Đồng hương Nghệ An tại Liên bang Nga thành lập năm 2011. Với tiêu chí lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập và làm ăn, Hội Đồng hương Nghệ An tại Liên bang Nga là nơi tập hợp những người con xứ Nghệ, nơi chia sẻ buồn, vui khi xa quê hương, tạo cầu nối tinh thần giao lưu, học hỏi, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình tặng quà lưu niệm tới Hội Đồng hương Nghệ An tại LB Nga.

Trong thời gian qua, Hội Đồng hương Nghệ An tại LB Nga đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19, các thành viên của hội đã có nhiều hoạt động an sinh ý nghĩa cùng quê nhà chống dịch.

Thời gian tới, trong bối cảnh quan hệ thương mại Việt - Nga ngày càng phát triển, đại diện Hội Đồng hương Nghệ An tại LB Nga chia sẻ với đoàn công tác của tỉnh Nghệ An một số kinh nghiệm thâm nhập thị trường Nga; đánh giá cao cách tiếp cận và tham gia sâu vào thị trường Nga của một số doanh nghiệp Việt Nam và hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp Nghệ An tham gia vào thị trường rộng lớn của Liên bang Nga.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Hội Đồng hương Nghệ An tại LB Nga.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình cảm ơn sự đón tiếp chân tình của Hội Đồng hương Nghệ An tại LB Nga, đồng thời, thông báo một số nét về tình hình kinh tế, xã hội, những bước phát triển mới của quê nhà Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình mong muốn, trong thời gian tới, Hội đồng hương Nghệ An tại LB Nga và Trung tâm Thương mại đa chức năng Hà Nội - Moskva sẽ là cầu nối để đưa mối quan hệ Nghệ An - Liên bang Nga phát triển hiệu quả, bền vững hơn nữa.

Đồng chí cũng mong muốn bà con kiều bào sẽ tiếp tục hướng về quê hương, trở về quê nhà Nghệ An tìm hiểu các cơ hội đầu tư, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển.

Hội Đồng hương Nghệ An tại LB Nga sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung của những người Nghệ ở Liên bang Nga, đồng hành cùng sự phát triển của bà con kiều bào và có nhiều hoạt động hướng về quê hương, đất nước.