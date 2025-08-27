Kinh tế Đá núi sạt lở lăn vào nhà dân ở Mường Xén gây hư hỏng đồ đạc, phải di dời khẩn cấp Sau bão số 5, trên địa bàn xã Mường Xén (huyện Kỳ Sơn cũ) xảy ra hiện tượng đá núi sạt lở lăn vào nhà dân gây hư hỏng đồ đạc, phải di dời khẩn cấp.

Sáng 27/8, lực lượng chức năng xã Mường Xén đang nỗ lực hỗ trợ hộ dân bị đá núi sạt lở lăn trúng nhà.

Clip: PV

Ông Nguyễn Bá Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho biết, khoảng 22h ngày 26/8, trên địa bàn xảy ra vụ việc đá núi sạt lở lăn vào nhà dân tại bản Hòa Sơn.

Tảng đá lớn lăn từ trên núi xuống, va vào tường nhà ông Nguyễn Viết Vượng, bản Hoà Sơn, làm hư hỏng nghiêm trọng nhà ở, nhiều tài sản bị ảnh hưởng.

Đá lăn làm thủng một mảng tường lớn. Ảnh: PV

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã cùng lực lượng dân quân Ban quản lý bản Hòa Sơn đã phối hợp cùng các lực lượng, người dân hỗ trợ gia đình ông Vượng di dời khẩn cấp tài sản và vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng và người dân giúp gia đình dọn dẹp đồ đạc. Ảnh: Văn Cường

Ông Nguyễn Viết Vượng hiện đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện, không có người ở nhà. Công tác di dời được triển khai kịp thời, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong khu vực.

UBND xã Mường Xén đang tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát nguy cơ sạt lở, đá lăn để có giải pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đá lăn ở đường Quốc lộ 7 đoạn qua bản Cù, xã Chiêu Lưu. Ảnh: PV

Cũng trong ngày 26/8, tại địa bàn xã Chiêu Lưu đoạn qua bản Cù cũng xảy ra vụ việc đá núi lăn xuống đường làm ách tắc giao thông./.