Kinh tế Các chợ ở Nghệ An cấp tập dọn dẹp, sửa chữa, sớm ổn định mua bán sau bão số 10 Sau bão số 10, bà con tiểu thương tại nhiều chợ dân sinh trên địa bàn Nghệ An cấp tập dọn dẹp, dựng lại quầy sạp; Ban quản lý chợ và chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ khắc phục vệ sinh môi trường, hạ tầng... Tất cả đều đồng lòng để sớm ổn định hoạt động mua bán, khôi phục nhịp sống thường nhật.

Tiêu úng, khử trùng, đưa chợ Vinh trở lại hoạt động

Là chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An, chợ Vinh không chỉ là nơi giao thương sầm uất của hàng nghìn tiểu thương mà còn là nơi cung ứng lương thực, thực phẩm cho thành phố và nhiều huyện lân cận.

Cơn bão số 10 vừa qua đã để lại không ít thiệt hại cho ngôi chợ này. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau bão, khung cảnh chợ Vinh đã khác hẳn. Từ sáng sớm, hàng trăm tiểu thương đã quay trở lại, người xúc dọn từng bao rác, người kê lại bàn ghế, người vội vàng dựng khung che bạt để có thể mở bán trở lại. Tiếng chổi tre, tiếng búa gõ, tiếng trò chuyện động viên nhau rộn ràng khắp các dãy hàng.

Tiểu thương ngăn nước tràn từ ngoài vào. Ảnh: T.P

Chị Nguyễn Thị Mai – tiểu thương bán hàng khô ở đình Tây chợ Vinh, vừa dùng chổi gạt nước, vừa nói: “Bão thì ai cũng chịu thiệt, nhưng chợ ngừng họp thì bà con lại càng khổ. Mất mát đến đâu thì mình dựng lại, có gian hàng, có chợ thì mới có khách, có cái ăn”.

Ban Quản lý chợ Vinh cũng đã vào cuộc khẩn trương. Ông Nguyễn Hữu Đắc – Trưởng ban Quản lý chợ cho biết: "Ban quản lý chợ đã huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương để khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, phun khử khuẩn. Máy bơm được tăng cường, đưa vào hoạt động liên tục để chống úng, huy động lực lượng lập các barie chặn nước phát huy hiệu quả, giúp các khu vực buôn bán sớm khô ráo".

3 máy bơm chìm được tăng cường để tiêu úng. Ảnh: T.P

Nhiều tiểu thương cũng chủ động ứng phó ngay từ trước bão: Hàng hóa giá trị được chuyển về nhà, ki-ốt được chằng néo, đồ đạc kê cao tránh ẩm mốc. Nhờ vậy, khi bão quét qua, thiệt hại giảm đáng kể. “Nếu không chuẩn bị từ trước, chắc chắn chúng tôi đã mất trắng. Giờ cùng nhau dọn dẹp, sửa sang, chúng tôi chỉ mong chợ sớm mở lại để buôn bán ổn định”, chị Nguyễn Thị Hương, một tiểu thương ngành thực phẩm chia sẻ.

Không chỉ dừng ở công tác dọn dẹp, Ban quản lý còn cử cán bộ túc trực, nắm bắt khó khăn của từng hộ kinh doanh để kịp thời hỗ trợ. Những tiểu thương neo đơn, ít nhân lực được ban quản lý chợ giúp dựng lại quầy sạp, lợp lại mái tôn. Nhờ vậy, chỉ 2 ngày sau bão, nhiều dãy hàng đã nhộn nhịp trở lại…

Tiểu thương tất bật dựng lại gian hàng

Một số quầy hàng ở chợ Hưng Dũng bị tốc mái do bão. Ảnh: T.P

Không chỉ ở chợ Vinh, tinh thần khẩn trương khắc phục cũng hiện hữu ở nhiều chợ khác trên địa bàn tỉnh. Tại chợ Hưng Dũng (phường Trường Vinh), gió bão khiến hàng loạt mái tôn, khung sắt bị thổi bay, nhiều ki-ốt đổ sập. Tuy nhiên, ngay sau bão, tiểu thương đã nhanh chóng bắt tay khắc phục, dựng tạm mái che, thu dọn sắt thép, bày biện hàng hóa để duy trì hoạt động buôn bán.

Chị Tạ Thị Loan, một tiểu thương hàng ăn uống chia sẻ: “Mái tôn hỏng nặng, nhưng gia đình đã nhờ anh em, hàng xóm hỗ trợ sửa từng phần. Khó khăn thì vẫn phải vượt qua, vì buôn bán là kế sinh nhai”.

Theo Ban quản lý chợ, bão số 10 khiến khoảng 200 sạp hàng, ki-ốt hư hỏng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Ông Nguyễn Khắc Thành - Phó ban quản lý chợ cho biết: “Nhiều hộ vừa mới đầu tư hàng chục triệu đồng gia cố sau bão số 5, nay lại tiếp tục bị hư hỏng. Nhưng bà con rất kiên cường, tất cả đều tập trung dựng lại để sớm trở lại kinh doanh”.

Tiểu thương khắc phục lại ki-ốt để sớm kinh doanh trở lại. Ảnh: T.P

Tại chợ tổng hợp xã Đại Đồng, nơi phần lớn ki-ốt dựng bằng ống tuýp sắt, mái tôn, bão quần thảo dữ dội khiến hàng chục quầy hàng hư hỏng nặng. Ngay sáng 1/10, khi trời vừa tạnh, bà con tiểu thương đã nhanh chóng thu gom rác, dựng lại mái tôn để kịp mở cửa buôn bán trở lại. “Có vất vả mấy cũng phải dựng lại, không thì mất khách quen”, bà Trần Thị Hường, tiểu thương bán hàng tạp hóa chia sẻ.

Ở chợ Cầu, xã Kim Liên (Nam Đàn), không khí cũng rất khẩn trương. Những mái ngói vỡ được thu dọn, từng dãy ki-ốt được lợp, dựng lại. Ban quản lý chợ phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng chợ.

Trong khi đó, ở phường Cửa Lò, các chợ như chợ Hôm, chợ Thu Thủy, bến cá Nghi Thủy… chịu thiệt hại nặng nề do bão. Nhiều dãy quầy hải sản tốc mái, bàn ghế ngổn ngang. Nhưng chỉ sau 1 ngày, khung cảnh đã thay đổi: Tiểu thương cùng dân quân, đoàn viên thanh niên khẩn trương thu gom gạch ngói, dựng lại mái che.

Ở các địa phương khác trong tỉnh, nhiều chợ dân sinh cũng bị hư hại, song từ sáng sớm, bà con tiểu thương đã hô hào, động viên nhau nhanh tay dọn dẹp. Việc khôi phục hoạt động của các ngôi chợ sau bão là khôi phục nhịp sống cộng đồng, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, giữ vững an sinh xã hội. Ông Hoàng Minh Thọ - Phó phòng Kinh tế, UBND phường Cửa Lò khẳng định: “Chúng tôi coi việc khắc phục chợ là nhiệm vụ cấp bách. Đây không chỉ là sinh kế của hàng trăm hộ tiểu thương mà còn là nhu cầu thiết yếu của người dân”.

Dù bão số 10 để lại nhiều hậu quả cho hệ thống chợ trên địa bàn Nghệ An, nhưng nhờ sự chủ động, trách nhiệm của ban quản lý, sự đồng hành của chính quyền và tinh thần tự lực của tiểu thương, công tác khắc phục đã và đang được triển khai nhanh chóng. Hình ảnh bà con tất bật dựng lại ki-ốt, cán bộ quản lý lăn xả cùng tiểu thương dọn dẹp, hay chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ, không chỉ cho thấy quyết tâm ổn định đời sống kinh tế mà còn phản ánh tính cộng đồng trong hoạn nạn.