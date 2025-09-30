Kinh tế

Vùng lũ Bích Hào, Thành Bình Thọ ngập sâu

Nước lũ dâng cao từ đêm 29/9, đến chiều nay đã có hơn 500 hộ dân của 20/30 xóm của xã Bích Hào, Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị ngập và chia cắt.