Kinh tế

Vùng lũ Bích Hào, Thành Bình Thọ ngập sâu

Xuân Hoàng - Văn Trường 30/09/2025 14:39

Nước lũ dâng cao từ đêm 29/9, đến chiều nay đã có hơn 500 hộ dân của 20/30 xóm của xã Bích Hào, Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị ngập và chia cắt.

bh 2 (1)
Xã Bình Hào được sáp nhập từ các xã Mai Giang, Thanh Tùng, Thanh Xuân và Thanh Lâm của huyện Thanh Chương cũ. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 4 (1)
Đây là vùng trũng, nằm sát sông Lam, năm nào cũng bị ngập úng kéo dài. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 2 (2)
Sau bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập các xóm trong xã. Đến chiều 30/9 đã có 20/30 xóm bị ngập nước. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 15 (2)
Toàn xã Bích Hào có hơn 500 hộ dân bị ngập sâu. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 15
Có những hộ dân ngập từ 2 - 3 mét. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 16
Một số ngôi nhà ở xóm Xuân Lan, xã Bích Hào lút gần hết mái. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 7 (1)

bh 9 (1)
Những ngôi nhà dọc tuyến đường của xã Thanh Xuân cũ ngập sâu trong nước. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 15 (1)
Chợ Đàng của xã Bích Hào chìm sâu trong nước lũ. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 12 (1)
Với đặc thù là xã vùng trũng, người dân quen với tình trạng ngập lũ hàng năm nên hầu hết các hộ dân chủ động di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 10 (1)
Trong những ngày ngập lũ, trên địa bàn xã Bích Hào có 2 hộ dân cần hỗ trợ khẩn cấp là gia đình ông Bùi Xuân Sơn ở xóm Kim Hoa đưa hài cốt của Liệt sỹ Bùi Xuân Thao về quê an táng và gia đình ông Nguyễn Cảnh Châu ở xóm Xuân Lan có người thân qua đời. Nhận được tin báo, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời thăm hỏi, động viên, đồng thời huy động 2 chiếc thuyền phục vụ 2 gia đình. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng ủy và chính quyền xã Bích Hào thắp hương Liệt lỹ Bùi Xuân Thao. Ảnh: Xuân Hoàng
bh 12 (2)
Lãnh đạo xã Bích Hào đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Cảnh Châu, có mẹ qua đời trong lúc nước lũ dâng cao. Ảnh: Xuân Hoàng
t.jpeg
Tại xã Thành Bình Thọ khu vực trường học và các cơ quan bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Văn Trường
ttt.jpeg
Các lực lượng chức năng xã Thành Bình Thọ giúp dân di dời tài sản vào nơi an toàn. Ảnh: Văn Trường
tt.jpeg
Công an xã Thành Bình Thọ giúp dân di dời tài sản, tránh lũ. Ảnh: Văn Trường
tttt.jpeg
Chính quyền xã Bích Hào dùng thuyền đưa tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập. Ảnh: Văn Trường

