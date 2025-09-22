Xây dựng Đảng Ba mũi đột phá để Thành Bình Thọ cán đích Sáp nhập từ ba xã Thành Sơn, Bình Sơn và Thọ Sơn, Thành Bình Thọ vừa là địa danh mới vừa là bài toán lớn về phát triển. Đảng bộ và người dân nơi đây đang tháo gỡ khó khăn cũ, gom sức chuẩn bị cho những mũi đột phá mới: phát triển hàng hóa nông sản, số hóa quản lý và xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hiệu quả để biến tiềm năng thành thu nhập, văn hóa thành điểm đến.

Lợi thế và những thách thức

Một góc xã Thành Bình Thọ. Ảnh:CSCC

Trên bản đồ hành chính mới của huyện, Thành Bình Thọ trải dài 88,18 km², ôm trọn nhiều cánh rừng, thung lũng và những dòng suối xanh mát. Đây là “ngôi nhà chung” vừa ra đời sau sự hợp nhất ba xã Thành Sơn, Bình Sơn và Thọ Sơn, theo Nghị quyết 1678/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với hơn 12.000 dân, trong đó 30% là đồng bào dân tộc Thái, đây là một miền quê giàu bản sắc văn hóa.

Vị trí xã giáp ranh với nhiều địa phương, phía Đông giáp Tiên Đồng, Nghĩa Hành; phía Nam nối với Nhân Hòa; phía Tây dựa vào Mậu Thạch; phía Bắc giáp Mường Chọong, Tiên Đồng... Vị trí giáp ranh với nhiều xã trong huyện và vùng giáp ranh tạo điều kiện kết nối nông sản vào các nhà máy chế biến lân cận, đồng thời mở hành lang cho du lịch sinh thái, cộng đồng phát triển nếu có hạ tầng đồng bộ. Lợi thế của vùng không chỉ ở đất đai mà còn ở bản sắc. Di tích Đền Trương Hán; Bản Bộng với nhà sàn và những homestay manh nha trở thành điểm nhấn văn hóa, là hạt nhân để chuyển từ “tham quan” sang “trải nghiệm” nếu sản phẩm du lịch được đầu tư bài bản. Nguồn nguyên liệu mía, chè, sắn, keo tràm đang là đầu vào cho các chuỗi chế biến ở vùng lân cận, đây là lợi thế mà không phải xã miền núi nào cũng có.Nhưng bức tranh không chỉ có gam sáng. Thành Bình Thọ mới ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vài năm gần đây, nên nền tảng cơ sở hạ tầng, dịch vụ và doanh nghiệp còn mỏng.

Khắc luống, nét bản sắc văn hoá dân tộc Thái tại bản Bộng. Ảnh: CSCC

Trước khi sáp nhập, chỉ có một xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; sau sáp nhập, xã phải bắt đầu hành trình “về đích” từ đầu. Trên địa bàn thiếu những nhà máy, khu công nghiệp hay trung tâm thương mại, điều đó khiến thị trường đầu ra cho sản phẩm chủ lực đôi khi bấp bênh; vốn đầu tư và nguồn thu ngân sách còn hạn chế, làm chậm nhịp đầu tư cho giao thông, thủy lợi và dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi rủi ro giá cả thị trường là những yếu tố thường trực mà bà con phải ứng phó. Cách tiếp cận của xã trong thời gian tới vì vậy không thể chỉ xoay quanh “tăng sản lượng” mà phải đi cùng nâng giá trị, giảm rủi ro và đa dạng hóa sinh kế.

Sức bật nhiệm kỳ qua

Bản làng trù phú, yên vui ở Thành Bình Thọ. Ảnh: P.V

Nhìn vào hành trình 2020–2025, Thành Sơn, Bình Sơn và Thọ Sơn, nay là Thành Bình Thọ đã để lại những dấu ấn cụ thể. Vùng sản xuất nông nghiệp vẫn là trụ cột nhưng đã bớt manh mún: một số diện tích đồi được chuyển sang trồng chè hữu cơ, có điểm sáng 10 ha ở thôn Tân Hợp, trong khi mô hình chăn nuôi tập trung và nuôi trâu hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Sản lượng lương thực trên địa bàn tăng từ khoảng 5.152 tấn năm 2020 lên ước 5.800 tấn năm 2025; thu nhập bình quân đầu người cũng có bước nhảy từ 24,4 triệu lên khoảng 42 triệu đồng/năm trong cùng giai đoạn. Những con số ấy không chỉ là thống kê mà là sự chuyển động trong đời sống: nhà cửa được sửa sang, học sinh có thêm sách vở, người lao động có nguồn thu ổn định hơn.

Một dấu ấn khác không thể không thể không nhắn đến là hạ tầng đầu tư: trong nhiệm kỳ, địa phương thu hút và huy động gần 484 tỷ đồng để thực hiện 50 công trình xây dựng cơ bản, từ đường liên thôn đến kênh mương, trường học, trạm y tế và công trình văn hóa những hạng mục làm thay đổi diện mạo nông thôn và tạo điều kiện cho sản xuất, thương mại phát triển. Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp duy trì hoạt động, các xưởng mộc và cơ khí giúp giữ việc làm cho lao động địa phương; giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng đều, góp phần ổn định kinh tế vùng.

Nghề dệt thổ cẩm được giữ gìn và phát huy ở các bản làng. Ảnh: T.P

Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm tương xứng. Hệ thống y tế cơ sở được nâng cấp, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia, đội ngũ y bác sĩ thường xuyên có mặt để phục vụ người dân; công tác phòng chống dịch được triển khai quyết liệt khi cần thiết. Giáo dục có nhiều hoạt động đổi mới; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng với 75 lớp, 2.250 học viên, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo một cách đáng kể. Kết quả an sinh thể hiện qua tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 5,6% năm 2021 xuống còn 4,58% năm 2025, một minh chứng cho các chương trình giảm nghèo bền vững và xuất khẩu lao động có quản lý.

Cùng với đó, Thành Bình Thọ đã chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và bước đầu triển khai chuyển đổi số trong quản lý, dịch vụ công và đời sống. Các sáng kiến như sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, chứng nhận OCOP cho sản phẩm mật mía, và độ phủ sóng viễn thông giúp tiếp cận thông tin và thị trường hiệu quả hơn. Những thay đổi này không phải là phép màu, nhưng là các nhân tố thiết thực tạo ra sức bật trong điều kiện nguồn lực có hạn.

Mô hình trồng chè hữu cơ đang được nhân rộng ở địa phương. Ảnh: T.P

Trong đó phải kể đến: 100% cán bộ, chuyên viên của xã được bố trí đầy đủ máy tính, thiết bị và hạ tầng mạng để làm việc, đảm bảo vận hành ổn định Trung tâm phục vụ hành chính công theo mô hình chính quyền mới đảm bảo phục vụ người dân doanh nghiệp liên tục, không bị gián đoạn, luôn đứng vào tốp đầu của tỉnh về giao dịch và trả kết quả cho người dân Hiện nay, xã đang sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành do UBND tỉnh triển khai nhằm phục vụ việc tiếp nhận, xử lý và lưu trữ văn bản đi đến, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hành chính. Cán bộ, chuyên viên đã được cấp đầy đủ tài khoản vnptioffice. Tỷ lệ cán bộ được cấp tài khoản đã truy cập sử dụng: 100%. Việc thực hiện đề án 06 của Chính phủ, là địa phương tiên phong về chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng người có công và bảo trợ xã hội đạt 100%.

Những con số nổi bật của xã Thành Bình Thọ • Diện tích tự nhiên: 88,18 km²

• Dân số: hơn 12.000 người, trong đó khoảng 30% là đồng bào dân tộc Thái.

• Thu nhập bình quân: từ 24,4 triệu đồng/người/năm (2020) lên khoảng 42 triệu đồng/người/năm (2025).

• Sản lượng lương thực: 5.152 tấn (2020) → 5.800 tấn (2025).

• Hộ nghèo: giảm từ 5,6% (2021) xuống còn 4,58% (2025).

• Đầu tư hạ tầng: gần 484 tỷ đồng cho 50 công trình giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, văn hóa.

• Che phủ rừng: mục tiêu đạt 60% vào năm 2030.

• Mục tiêu thu nhập: 55–57 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Ba mũi đột phá 2025–2030

Đại hội nhiệm kỳ mới đã xác định rõ phải có khâu đột phá nếu muốn biến tiềm năng thành kết quả. Ảnh: T.P

Đại hội nhiệm kỳ mới đã xác định rõ phải có khâu đột phá nếu muốn biến tiềm năng thành kết quả. Ba mũi đột phá nổi bật được nêu ra - và đó cũng là sợi chỉ đỏ cho mọi chính sách: xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số mạnh mẽ và nâng tầm nông sản cùng du lịch cộng đồng thành ngành kinh tế mũi nhọn.



Trước hết là con người, đội ngũ cán bộ làm nền cho mọi thay đổi. Đảng ủy đặt nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, dám nghĩ dám làm, coi đó là khâu then chốt. Trong nhiệm kỳ trước, công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đã đạt kết quả nhất định, với tỷ lệ cán bộ, viên chức đạt chuẩn tăng cao; nhiệm kỳ tới cần nhân rộng hình ảnh cán bộ gương mẫu, gần dân và hiệu quả trong giải quyết công việc, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm. Cụ thể, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý dự án, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng và kỹ năng thương mại sẽ giúp cán bộ không chỉ biết “quản” mà còn biết “mở” thị trường.



Hạ tầng được quan tâm đầu tư. Ảnh: CSCC

Mũi thứ hai là chuyển đổi số toàn diện, đây không phải mục tiêu hình thức mà là công cụ nâng cao hiệu lực quản lý, tiết kiệm chi phí cho dân. Thành Bình Thọ đã có những bước khởi động: 100% cán bộ công chức được trang bị thiết bị và tập huấn chuyển đổi số; hạ tầng mạng cơ bản ổn định, phủ sóng di động; hơn 60% người dân tiếp cận dịch vụ y tế điện tử và nhiều chế độ an sinh đã được chi trả qua tài khoản ngân hàng. Nhiệm kỳ tới cần cụ thể hóa bằng nền tảng quản lý dữ liệu nông nghiệp, sàn giao dịch sản phẩm OCOP online, dịch vụ hỗ trợ quảng bá homestay, quản lý khách du lịch; đồng thời, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian, chi phí cho dân và doanh nghiệp. Khi hành chính số hoạt động trơn tru, cả chuyện cấp chứng nhận đất đai, thủ tục hỗ trợ vốn, đến việc khai thác tài nguyên bền vững đều nhanh và minh bạch hơn, kéo theo niềm tin và dòng vốn vào xã.

Mũi thứ ba là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tạo ra các “mũi nhọn” có giá trị gia tăng cao: nông nghiệp hàng hóa sạch, chế biến nông sản và du lịch cộng đồng mang bản sắc. Báo cáo đã định hướng phát triển các cây, con chủ lực như mía, sắn, chè hữu cơ và thúc đẩy chế biến nông sản, OCOP; đồng thời, khai thác du lịch bản Bộng như sản phẩm đặc trưng.

Cây sắn nguyên liệu đang là cây trồng chủ lực ở Thành Bình Thọ. Ảnh: CSCC

Để thực thi, địa phương cần hài hòa ba yếu tố: cải thiện hạ tầng (cứng hóa đường đến thôn, nâng cấp nguồn nước, điện), hỗ trợ kỹ thuật (giống, phòng chống dịch, kỹ thuật chế biến) và kết nối thị trường (đầu mối tiêu thụ, liên kết doanh nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại). Mô hình “nông nghiệp + chế biến + du lịch cộng đồng” sẽ biến mỗi gia đình làm nông truyền thống thành một mắt xích trong chuỗi giá trị, tăng thêm thu nhập bền vững cho nông dân.

Những mũi đột phá này không tách rời nhau. Một cán bộ có tầm nhìn dùng chuyển đổi số để tổ chức chuỗi liên kết sản phẩm OCOP; một doanh nghiệp chế biến bắt tay với homestay để tạo tour trải nghiệm cho du khách, tạo thêm việc làm; các công trình giao thông do nhiệm kỳ trước làm nên sẽ phát huy tác dụng khi có định hướng đầu tư rõ ràng. Mục tiêu đến 2030 - thu nhập bình quân 55–57 triệu, tỉ lệ đường xã cứng hóa 92%, tỷ lệ che phủ rừng 60% đều có thể đạt được nếu ba nhọn này đồng bộ và có nguồn lực hỗ trợ.

Cuối cùng, bước đi cần thiết mang tính thực tiễn: công khai danh mục dự án kêu gọi đầu tư để thu hút vốn tư nhân; tổ chức chuỗi tập huấn cho cán bộ về quản trị địa phương; nhân rộng mô hình chè hữu cơ và hỗ trợ thủ công chế biến để nâng giá bán; phát triển thương hiệu OCOP mật mía; làm thí điểm một tuyến du lịch bản Bộng - trải nghiệm nhà sàn, ẩm thực, nghề truyền thống để tạo sản phẩm mẫu cho cả xã. Tất cả những giải pháp ấy đều đã được nêu trong các định hướng nhiệm kỳ mới và giờ cần bước vào triển khai quyết liệt, có thời hạn và chỉ số theo dõi rõ ràng để người dân thấy quyền lợi.

Diện tích mía được mở rộng. Ảnh: T.P

Thành Bình Thọ không còn là ba miền nhỏ bị tách rời, nay là một không gian mới với mạch nối văn hóa, tài nguyên và con người. Hành trình từ ghép mảnh đến dựng khát vọng sẽ không thiếu thử thách, nhưng với ba mũi đột phá đúng trọng tâm cán bộ, chuyển đổi số và nâng giá trị nông sản/du lịch miền đất này có thể viết một chương mới: từ “chờ đầu tư” thành “tự tạo cơ hội”, từ nhà sàn chào khách qua đêm thành điểm đến có thương hiệu.