Xã hội Các nhà mạng tăng tốc xử lý sự cố mất sóng sau bão số 10 Gần 2 ngày sau khi bão số 10 đổ bộ, nhiều khu vực ở Nghệ An vẫn đang bị mất hoàn toàn sóng điện thoại di động, gây khó khăn trong việc liên lạc.

Gần 2 ngày nay, kể từ khi bão số 10 đổ bộ, nhiều người dân ở Nghệ An phản ánh tình trạng mất sóng điện thoại di động. “Sau bão, tôi rất lo lắng cho người thân ở quê nên ngay sáng 29/9 đã điện thoại về hỏi thăm nhưng không được. Sau đó, tôi gọi hàng chục cuộc gọi cho các thuê bao khác cũng gặp tình trạng tương tự”, chị Hoàng Thu Hằng (36 tuổi, phường Trường Vinh, Nghệ An), nói.

Mãi đến trưa 30/9, sau hàng trăm cuộc gọi, chị Hằng mới liên hệ được với người thân ở huyện Đô Lương cũ. “Tuy nhiên, cuộc gọi cũng chập chờn, nghe câu được câu mất. Nhưng dù sao cũng biết người thân an toàn là được”, chị Hằng nói thêm.

Một trạm phát sóng của Viettel bị ngập sâu. Ảnh: H.T

Nhiều người khác ở TP Vinh cũng phản ánh, điện thoại bị mất sóng hoàn toàn kể từ khi bão số 10 đổ bộ. Trên điện thoại, chỉ hiển thị “cuộc gọi khẩn cấp”. Đặc biệt là những người sử dụng dịch vụ của Viettel. “Khu vực tôi ở không hề có sóng di động. Mỗi lần cần gọi điện thoại, tôi phải lái xe đi dò sóng khắp nơi”, một người dân ở phường Thành Vinh nói.

Vì mất sóng, nhiều người đã phải đi mua sim của mạng viễn thông khác để sử dụng. Không chỉ ở khu vực thành phố Vinh cũ, nhiều xã vùng cao cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí mất sóng ở diện rộng. “Sáng nay tôi phải chạy xe máy vượt hơn 10km sang xã khác mới bắt được sóng điện thoại di động để điện thoại báo cáo công việc”, một cán bộ xã Yên Na (huyện Tương Dương cũ), nói.

Do mất điện, đường sá bị ngập, nhân viên của viễn thông phải dùng thuyền mang dầu tới trạm phát sóng. Ảnh: H.T

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều trạm viễn thông ở Nghệ An bị sạt lở, tốc mái, trong đó chủ yếu là của 2 nhà mạng nòng cốt là VNPT và Viettel. Riêng Viettel có đến 80% vị trí trạm bị mất điện. Nhà mạng này có đến 20 cáp trục và 130 cáp nhánh gặp sự cố truyền dẫn, còn VNPT có 17 cáp trục và 23 cáp nhánh gặp sự cố.

“Ngay sau bão, có tới khoảng 25% khu vực ở Nghệ An bị mất sóng, nhưng đến 15h ngày 30/9, sau nhiều nỗ lực khắc phục, chỉ còn khoảng 15% khu vực”, đại diện VNPT Nghệ An nói và cho biết ngay trước bão, đơn vị đã huy động 100% lực lượng túc trực với gần 1.000 cán bộ, nhân viên để sẵn sàng ứng phó. Sau khi bão đổ bộ, phía tập đoàn cũng đã tăng cường thêm 300 nhân lực từ các tỉnh khác để hỗ trợ Nghệ An sớm khắc phục các sự cố.

Doanh nghiệp viễn thông này cũng cho biết, phía tập đoàn đang hỗ trợ xe lưu động, trạm dã chiến hỗ trợ phủ sóng các vùng bị sự cố trắng sóng. Bổ sung dự phòng hơn 400 km cáp quang các loại, 600km dây thuê bao phục vụ xử lý dịch vụ khách hàng. Điều chuyển dự phòng 200 bình ắc quy cho các node mạng, bổ sung nhiên liệu dự phòng bảo đảm vận hành trạm từ 3-5 ngày tại các trạm. Điều động bổ sung 50 MFD để ứng cứu tại các node mạng quan trọng. Đã triển khai roaming cho các nhà mạng khác trên địa bàn Nghệ An.

Còn đối với Viettel, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến chiều 30/9 vẫn còn 40% vị trí trạm bị gián đoạn thông tin. Đại diện Viettel Nghệ An cho biết, trong bão, lực lượng nhân sự Viettel được kích hoạt ở mức khẩn cấp cao nhất, triển khai phương pháp “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, đặc biệt ưu tiên đảm bảo kết nối cho Sở chỉ huy tiền phương tỉnh Nghệ An và trụ sở chính quyền các xã, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai.

Đại diện Viettel Nghệ An cho biết, hệ thống chăm sóc khách hàng đã được bổ sung thêm nhân sự tăng cường, tiếp nhận thông tin sự cố và hỗ trợ khách hàng 24/24h. Ảnh: H.T

Ngay sau khi bão suy yếu, Viettel đã điều động thêm hàng trăm nhân sự từ nhiều tỉnh, thành về hỗ trợ để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc cho khách hàng. Hiện tại, hơn 1.000 nhân sự, 150 phương tiện ô tô, 150 máy phát điện, 600 ắc quy vali, 3 xe cơ động, 3 điện thoại vệ tinh và 14 thiết bị truyền dẫn X đã được Viettel Nghệ An huy động để ứng cứu sau cơn bão số 10. Song song đó, Viettel áp dụng AI vào giám sát điều hành, hiển thị thông suốt từ chỉ huy đến nhân sự làm trực tiếp giúp giảm thời gian khắc phục sự cố.

Bên cạnh đó, Viettel cũng thực hiện cộng 20.000 đồng vào tài khoản cho hơn 30.000 khách hàng ở các khu vực bị cô lập, chia cắt để đảm bảo duy trì thông tin liên lạc. Đồng thời, nhà mạng áp dụng khuyến mãi 20% cho các khách hàng nạp thẻ tại các tỉnh ảnh hưởng bão và hoãn chặn 1 chiều với thuê bao trả sau để đảm bảo thông tin liên lạc. Hệ thống chăm sóc khách hàng của Viettel cũng được bổ sung thêm nhân sự tăng cường, tiếp nhận thông tin sự cố và hỗ trợ khách hàng 24/24h.

"Nếu đâu đó kết nối còn bị gián đoạn, rất mong quý khách hết sức thông cảm. Viettel đang nỗ lực từng giờ, từng phút để khắc phục nhanh nhất cho khách hàng", đại diện Viettel Nghệ An nói.

Nói về khó khăn trong việc khắc phục sự cố viễn thông, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, do nước lũ tiếp tục dâng cao, chia cắt Quốc lộ 7, Quốc lộ 48, khó tiếp cận điểm bị ảnh hưởng để khôi phục. Cây cối đổ gãy, gây đứt cáp, đổ cột viễn thông, khối lượng cần để khôi phục rất lớn.

“Các doanh nghiệp viễn thông đang triển khai 100% quân số, bao gồm lực lượng hỗ trợ từ các tỉnh khẩn trương ứng cứu sự cố, tiếp xăng dầu cho trạm viễn thông; tổ chức khôi phục các tuyến cáp quang (ưu tiên cáp trục). Đồng thời, khẩn trương triển khai các hệ thống do động vệ tinh (Viettel) đến các khu vực chia cắt (huyện Thanh Chương, Tương Dương cũ) để bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy, điều hành”, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nói và cho biết, đơn vị cũng đã đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Điện lực Nghệ An ưu tiên cấp điện khu vực có trạm viễn thông, nhất là tại các địa bàn đông dân cư. Các trạm điện đóng chủ động trước bão, nay không có sự cố, đề nghị sớm đóng điện. Các địa phương trong quá trình chặt tỉa cây cối, thu dọn hiện trường, đề nghị tuyên truyền người dân lưu ý hạn chế thấp nhất đến việc cắt đứt các tuyến cáp trên đường, gây mất liên lạc. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phối hợp chia sẻ hạ tầng, vật tư; hỗ trợ nhân lực để tối ưu khắc phục hậu quả.