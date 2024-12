Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Mega Textile Vietnam Chiều 18/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Mega Textile Vietnam tại Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) cho Tập đoàn Best Pacific International Limited.

Tham dự buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và huyện Diễn Châu.

Về phía Tập đoàn Best Pacific có các ông: Trương Hải Đào - Giám đốc điều hành Tập đoàn, Chủ tịch Công ty Mega Textile Vietnam; Lục Lập Bân - Giám đốc Chiến lược Tập đoàn; Jack Chan - Giám đốc Tài chính Tập đoàn; cùng các thành viên lãnh đạo Tập đoàn. Cùng dự có ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc và lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Mega Textile Vietnam tại Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) cho Tập đoàn Best Pacific International Limited. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, trân trọng cảm ơn tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Best Pacific, ông Trương Hải Đào - Giám đốc điều hành Tập đoàn, Chủ tịch Công ty Mega Textile Vietnam cho rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tập đoàn sẽ trở thành một thành viên trong cộng đồng doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó đưa quan hệ hợp tác với tỉnh Nghệ An phát triển.

Trước khi đầu tư dự án tại tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Best Pacific International Limited đã đầu tư 1 dự án tại tỉnh Hải Dương. Trong thời gian đó, Tập đoàn nhận thấy, đất nước Việt Nam rất tuyệt vời, con người rất thông minh, cần cù, chăm chỉ. Việt Nam là một trong số ít nước phù hợp với công nghệ sản xuất của Tập đoàn và vì thế, Tập đoàn rất trân trọng cơ hội được đầu tư hợp tác tại Việt Nam.

Ông Trương Hải Đào - Giám đốc điều hành Tập đoàn, Chủ tịch Công ty Mega Textile Vietnam, Tập đoàn Best Pacific phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tập đoàn Best Pacific cũng nhận thấy trong những năm gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam rất mạnh mẽ và Việt Nam có một thị trường phù hợp với ngành nghề hoạt động của Tập đoàn. Vì thế, Tập đoàn quyết định đầu tư dự án tại tỉnh Nghệ An với quy mô lớn nhiều hơn tỉnh Hải Dương và qua đó mong muốn góp phần thúc đẩy ngành nghề dệt may phát triển.

Nhân dịp này, Giám đốc điều hành Tập đoàn, Chủ tịch Công ty Mega Textile Vietnam trân trọng cảm ơn Chủ tịch Tập đoàn VSIP đã quan tâm và cùng hợp tác để đưa Tập đoàn Best Pacific đến đầu tư dự án trong Khu công nghiệp VSIP 2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Giám đốc điều hành Tập đoàn, Chủ tịch Công ty Mega Textile Vietnam hy vọng, mong muốn với sự hướng dẫn, giúp đỡ của các sở, ngành, tỉnh Nghệ An; sự hợp tác, hỗ trợ, sát cánh của các đối tác, Tập đoàn sẽ đầu tư thành công và phát triển mạnh mẽ tại tỉnh Nghệ An.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An Teng Wei Hong nhấn mạnh, việc thu hút được dự án Mega Textile Vietnam có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược thu hút các ngành nghề chủ lực khác, bên cạnh các ngành nghề như điện, điện tử, cơ khí chính xác; đồng thời mong muốn tỉnh Nghệ An sử dụng các dự án trong Tập đoàn Best Pacific để phát triển, đẩy mạnh thêm ngành dệt, may và các ngành có tiềm năng trong lĩnh vực này.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An Teng Wei Hong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An chân thành cảm ơn Tập đoàn Best Pacific đã tin tưởng, ủng hộ lựa chọn tỉnh Nghệ An, Khu công nghiệp VSIP để đầu tư một dự án lớn của Tập đoàn ở nước ngoài; đồng thời cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành với sự hỗ trợ hết mình, đồng hành hết sức, qua đó giúp VSIP thu hút được 1,4 tỷ USD trong năm 2024, đóng góp tích cực vào kết quả thu hút FDI của tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi tới lãnh đạo Tập đoàn Best Pacific International Limited và Công ty TNHH VSIP Nghệ An lời chào trân trọng, chúc cho dự án của Best Pacific sẽ thành công và có hiệu quả tại tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của Tập đoàn Best Pacific International Limited khi quyết định đầu tư dự án tại Khu công nghiệp VSIP 2, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tập đoàn Best Pacific bắt đầu vào khảo sát tại Nghệ An vào tháng 4/2024; tháng 5/2024 tỉnh Nghệ An đến tham quan, khảo sát thực tế Nhà máy sản xuất chính của Tập đoàn Best Pacific tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đến tháng 9/2024, đoàn công tác của tỉnh đã tham quan, khảo sát thực tế nhà máy của Tập đoàn Best Pacific tại tỉnh Hải Dương; ngày 7/11/2024, nhà đầu tư chính thức nộp hồ sơ đề xuất đầu tư dự án và đến cuối tháng 11/2024, tỉnh Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Mega Textile Vietnam cho Tập đoàn.

Lãnh đạo Tập đoàn Best Pacific và Công ty TNHH VSIP Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tổng mức đầu tư, diện tích đất thuê của dự án, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đến thời điểm này, dự án Mega Textile Vietnam là dự án có tổng mức đầu tư, quy mô vốn đầu tư lớn nhất tại Nghệ An; suất đầu tư trên diện tích đất của dự án cũng cao nhất đối với lĩnh vực dệt may trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Mega Textile Vietnam có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung cho rằng, đây là cơ hội cho Nghệ An có dự án phát triển thêm những lĩnh vực mà tỉnh đặt mục tiêu thu hút đầu tư, bên cạnh các lĩnh vực sản xuất điện tử, vật liệu mới, năng lượng mới.

Các thành viên lãnh đạo Tập đoàn Best Pacific tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, khi dự án triển khai và đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, việc đầu tư dự án Mega Textile Vietnam đã chứng minh môi trường đầu tư của Nghệ An đang rất hấp dẫn, qua đó duy trì được nguồn vốn FDI mà tỉnh thu hút được vào các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đưa Nghệ An năm thứ 3 liên tiếp nằm trong tốp 10 cả nước về thu hút vốn FDI với gần 1,7 tỷ USD. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 148 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 5,77 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Best Pacific; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Tập đoàn khi đã lựa chọn Nghệ An là triển khai đầu tư dự án; đồng thời cảm ơn VSIP Nghệ An đã nỗ lực thu hút Tập đoàn Best Pacific đầu tư dự án trong Khu công nghiệp VSIP 2.

Với phương châm xác định niềm tin, sự hài lòng của doanh nghiệp là mục tiêu tiên quyết, cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư để triển khai dự án hiệu quả với quan điểm: Hiệu quả của dự án sẽ đóng góp vào hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; thành công của dự án là thành công của tỉnh Nghệ An. Vì thế, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, huyện Diễn Châu tạo mọi điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án được thuận lợi và thành công.

Trên quan điểm đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, UBND huyện Diễn Châu và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất của nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án với tinh thần nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng quà lưu niệm, tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

Về phía nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Công ty TNHH VSIP Nghệ An khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của Khu công nghiệp VSIP 2, đặc biệt hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, đảm bảo khả năng tiếp nhận, xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung để đáp ứng yêu cầu của dự án khi đi vào hoạt động.

Về phía nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn Best Pacific quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại; đảm bảo các điều kiện tiêu hao năng lượng, giảm sử dụng hóa chất, giảm lượng nước xả thải, giảm phát thải khí nhà kính; sử dụng tối đa năng lượng tái tạo; đẩy mạnh sản xuất sản phẩm tái chế, sử dụng nguồn nguyên liệu xanh, sạch; đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Xác định rõ niềm tin và sự kỳ vọng của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tỉnh Nghệ An có ý nghĩa nhất, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh để dự án Mega Textile Vietnam của Tập đoàn Best Pacific thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao nhất tại tỉnh Nghệ An.