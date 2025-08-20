Thời sự Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An phải là trung tâm của sự đổi mới, nơi khơi nguồn của những tư duy đột phá

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trọng trách của Đảng bộ UBND tỉnh là phải biến những định hướng chiến lược trong các văn kiện thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Để làm được điều đó, Đảng bộ phải là trung tâm của sự đổi mới, nơi khơi nguồn của những tư duy đột phá.

Chiều 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy:

Kính thưa các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Kính thưa quý đại biểu và toàn thể các đồng chí; Kính thưa đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh rất vui mừng, phấn khởi tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ UBND tỉnh, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết và đổi mới phương thức lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của tỉnh, góp phần đổi mới tư duy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của UBND tỉnh cũng như các sở, ngành và chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể 300 đại biểu, đại diện tiêu biểu cho gần 7.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự đại hội lời chào trân trọng, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa đại hội!

Đảng bộ UBND tỉnh được hình thành trên cơ sở kế thừa, tiếp nối quá trình lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc trước đó. Đây là nền tảng thuận lợi quan trọng, góp phần đảm bảo tính liên tục, thống nhất và hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của các cơ quan thuộc khối chính quyền cấp tỉnh.

Báo cáo chính trị trình đại hội đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, đánh giá một cách toàn diện, khách quan những kết quả đạt được. Tôi cơ bản đồng tình và biểu dương một số kết quả nổi bật đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Thứ nhất: Đảng bộ UBND tỉnh và các tổ chức Đảng trong Đảng bộ (cả trong giai đoạn trước đây và hiện nay) đã tích cực, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Nổi bật là, tham mưu cho Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26, làm cơ sở để trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham mưu trình Quốc hội ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, nhằm mở rộng hành lang pháp lý và mở ra một thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội lớn cho tỉnh nhà.

Tham mưu xây dựng và triển khai quyết liệt các nghị quyết, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính. Tham mưu tổng kết nhiệm kỳ và phối hợp chuẩn bị bài bản văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ hai: Đảng bộ đã tham mưu lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và điều hành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân hàng năm ước đạt khoảng 8,3 - 8,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 10 toàn quốc (thời điểm trước sáp nhập các tỉnh, thành phố), hiện nay quy mô GRDP đứng thứ 19/34 tỉnh, thành phố. Thu ngân sách và thu hút đầu tư tăng mạnh, trong đó thu hút vốn FDI là điểm sáng nổi bật. Nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai và đưa vào khai thác phát huy hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Hệ thống y tế đạt nhiều thành tựu mới, bước đầu thể hiện rõ vai trò trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng chính sách được triển khai hiệu quả, với tinh thần nhân văn sâu sắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực, hiệu quả.

Thứ ba: Công tác xây dựng Đảng được chú trọng với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là trong xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Công tác cán bộ được triển khai đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực.

Trong nhiệm kỳ, nhiều hoạt động được Đảng bộ tiên phong triển khai, tổ chức như: Hội nghị, sinh hoạt chi bộ trực tuyến; đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; xây dựng đảng bộ, chi bộ, đảng viên 4 tốt.

Với tinh thần chủ động, cách làm khoa học, Đảng ủy UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn và đơn vị hành chính theo chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương, đảm bảo kịp thời, phù hợp, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đơn vị, địa phương sau sắp xếp cơ bản ổn định, từng bước đi vào hoạt động hiệu quả.

Sau khi thành lập, Đảng bộ đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc, phân công rõ chức trách, nhiệm vụ; hoạt động nền nếp, lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, đồng bộ. Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành bài bản, nghiêm túc; văn kiện trình đại hội thể hiện rõ kết quả; xác định được mục tiêu, phương hướng và các khâu đột phá để bước vào giai đoạn phát triển mới với tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả rất quan trọng mà Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Kính thưa đại hội!

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, bên cạnh nhiều kết quả đạt được, đại hội cũng cần nghiêm túc nhận diện những tồn tại, hạn chế. Đó là, một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, nhất là chỉ tiêu GRDP, GRDP bình quân trên đầu người; việc tham mưu và tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách được ban hành còn hạn chế; tính chủ động, sáng tạo trong điều hành, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác chuyển đổi số chưa thực sự tạo động lực đột phá để tăng trưởng và phát triển. Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, biểu hiện né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, thiếu tư duy sáng tạo.

Những vấn đề trên cần được đại hội thảo luận, phân tích, làm rõ để có giải pháp khắc phục kịp thời trong giai đoạn tới.

Kính thưa đại hội! Thưa toàn thể các đồng chí!

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực có những chuyển biến phức tạp, khó lường. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tạo ra cả cơ hội và thách thức. Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đang thể hiện quyết tâm chính trị cao nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030; phấn đấu thực hiện thật tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đó là: Nghệ An phải trở thành một địa phương hiện đại trong kỷ nguyên mới, nơi hội tụ của quản trị tiến bộ, sáng tạo xã hội, năng lực công nghệ và khát vọng con người; phấn đấu tốc độ tăng trưởng (GRDP) "hai con số"; trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn ngày càng cao, Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết - thống nhất - trí tuệ - sáng tạo, tiên phong trong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo; gương mẫu, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo và hành động; xác định rõ định hướng, vị trí, vai trò và những đóng góp mang dấu ấn riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên tinh thần đó, tôi xin gợi mở một số vấn đề sau đây để đại hội tiếp tục thảo luận, làm rõ, xem xét quyết nghị:

Thứ nhất: Đảng bộ UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tham mưu và tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với tinh thần cốt lõi "đổi mới toàn diện, phát triển đột phá"; thể chế hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt những cơ chế, chính sách đặc thù đã ban hành, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chìa khóa của động lực phát triển.

Trọng trách của Đảng bộ là phải biến những định hướng chiến lược trong các văn kiện thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Để làm được điều đó, Đảng bộ phải là trung tâm của sự đổi mới, nơi khơi nguồn của những tư duy đột phá. Phải quyết liệt tham mưu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kiến tạo và kiên trì tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đủ mạnh để giải phóng mọi nguồn lực, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để tạo ra một "làn sóng" phát triển mới.

Trong quá trình đó, tôi đề nghị: Đảng ủy UBND tỉnh phải lãnh đạo bộ máy hành chính "vượt qua chính mình, đừng để điểm nghẽn của sự phát triển là do chính mình". Vượt qua chính mình chính là vượt qua tư duy cục bộ, cát cứ, quyền anh quyền tôi giữa các sở, ngành; là phá bỏ sự trì trệ, rào cản trong phối hợp công tác. Vượt qua chính mình là chiến thắng tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám quyết định những vấn đề khó, vấn đề mới.

Phải xác định rõ, chuyển bộ máy hành chính nhà nước từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ, không phải để quản lý, ban phát. Chỉ khi nào chúng ta tự tháo gỡ được những "điểm nghẽn" từ bên trong tư duy và hành động của chính mình, khi đó chúng ta mới có thể tháo gỡ được những "điểm nghẽn" cho sự phát triển của toàn tỉnh.

Thứ hai: Tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Để biến chủ trương thành hiện thực, Đảng bộ UBND tỉnh, với vai trò trực tiếp lãnh đạo điều hành bộ máy hành chính, phải tiên phong hành động, lãnh đạo việc tham mưu, tổ chức thực hiện hệ thống pháp luật minh bạch, hiệu lực để giải phóng mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế phát triển, trong đó kinh tế tư nhân phát triển bứt phá.

Đồng thời, phải đi đầu trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, biến đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng nội sinh mạnh mẽ. Trên cơ sở nội lực đó, Đảng bộ cần chủ động tham mưu, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực chất lượng cao.

Việc triển khai đồng bộ 4 Nghị quyết trụ cột này sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, là chìa khóa then chốt để Nghệ An thực hiện thành công các đột phá phát triển.

Thứ ba: Chủ động, sáng tạo tham mưu điều chỉnh quy hoạch tỉnh phù hợp định hướng, chiến lược gắn với điều hành, tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển mới. Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là một cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy, đòi hỏi chúng ta phải có một tư duy quy hoạch mới, vượt lên trên địa giới hành chính cũ. Đảng bộ UBND tỉnh cần lãnh đạo, tham mưu rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thực sự chất lượng, có tầm nhìn dài hạn, tích hợp đa ngành, đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Hình thành các chuỗi giá trị, các cụm liên kết ngành, liên kết giữa các địa phương (cả trong và ngoài tỉnh); liên kết với bạn bè các nước; kết nối hiệu quả giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi. Quy hoạch phải đi trước một bước, là công cụ định hướng, dẫn dắt và quản lý sự phát triển, chứ không phải chạy theo các dự án manh mún, tự phát, nhất là trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cần làm tốt vai trò tham mưu vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều phối liên thông từ tỉnh đến cấp cơ sở; đẩy mạnh việc phân cấp, phân công nhiệm vụ đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, đi đôi với xây dựng cơ chế kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ; chủ động, đồng bộ, không để xảy ra chồng chéo, xung đột trong thực thi chính sách; tạo môi trường tốt để cấp dưới chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, dám hy sinh vì lợi ích chung.

Thứ tư: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong thực hiện chính quyền số của tỉnh, vận hành trên nguyên tắc “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch”.

Gắn chuyển đổi số với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể phục vụ; tạo lập môi trường hành chính minh bạch, hiệu quả, kiến tạo, phục vụ.

Vừa qua, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh xác định rất rõ mục tiêu cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, trong đó giảm 40% thời gian, 30% các thủ tục hành chính và 30% chi phí tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc thực hiện cần thực chất và hiệu quả trên quan điểm tỉnh cần doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nghiệp là động lực quan trọng phát triển tỉnh. Việc triển khai mạnh mẽ, thực chất và bài bản chuyển đổi số sẽ tạo nên bước chuyển căn cơ về phương thức hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực điều hành của toàn Đảng bộ trong giai đoạn mới.

Thứ năm: Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, tiên phong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, thường xuyên đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Làm cho mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là các chủ trương đổi mới; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những nhận thức lệch lạc, biểu hiện tiêu cực. Cổ vũ, khuyến khích tinh thần đổi mới, tính chủ động sáng tạo, nỗ lực dấn thân vì lợi ích chung.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của Đảng ủy UBND tỉnh và các cấp ủy cơ sở. Để thực hiện tốt yêu cầu này, cần phải giữ vững nguyên tắc, chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, chăm lo củng cố sự đoàn kết, tinh thần cộng sự trong tập thể và trong thực hiện các công việc. Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với hoạt động của UBND tỉnh và hệ thống các sở, ban, ngành chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng; kịp thời định hướng nhận thức và hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí và quyết tâm chính trị, xây dựng nền tảng vững chắc để chính quyền tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Song song với hoạt động, cần quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng gắn với đánh giá hiệu quả điều hành của chính quyền; tập trung kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ UBND tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm; coi đây là công cụ quan trọng để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao tính nghiêm minh và hiệu quả của cả hệ thống.

Thứ sáu: Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, liêm chính, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cần có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới, không những “đủ đức, đủ tài” mà còn phải “đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết”, vì sự phát triển đi lên của tỉnh.

Các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ, xây dựng môi trường rèn luyện thực tiễn; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn sâu, có năng lực nổi trội, tạo nguồn kế cận cho hệ thống chính trị toàn tỉnh. Khuyến khích và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển vì lợi ích chung.

Xây dựng văn hóa công vụ liêm chính - kỷ cương - chuyên nghiệp - tận tâm, bảo đảm mọi hành vi, tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ đều hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu.

Kính thưa đại hội!

Tại đại hội hôm nay, cùng với việc thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025 - 2030, đại hội còn có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là dịp quan trọng để cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, đóng góp những ý kiến thiết thực từ thực tiễn công tác, để góp phần hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và đất nước.

Về công tác nhân sự của đại hội, thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thực hiện sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ; cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chương trình hành động phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ khả thi và rõ hiệu quả.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cuối cùng, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp, mở ra tầm nhìn phát triển mới, yêu cầu mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để giành được nhiều thắng lợi hơn nữa, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

