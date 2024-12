Thời sự Loạt dự án FDI hàng trăm triệu USD tại Nghệ An sắp đi vào sản xuất Thông tin của UBND tỉnh Nghệ An cho biết, quý IV/2024, một loại các dự án FDI dự kiến đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi mạnh mẽ.

Hệ thống nhà máy và hạ tầng KCN VSIP tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong đó có Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin Precision Việt Nam giai đoạn 1 với 270 triệu sản phẩm/năm. Đây là dự án do Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam đầu tư chuyên sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông và các sản phẩm điện tử dân dụng tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1, có tổng mức đầu tư khoảng 400 triệu USD, trong đó, giai đoạn 1 là 200 triệu USD.

Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng thuộc Tập đoàn Juteng đầu tư giai đoạn I với 200 triệu USD tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai I cũng dự kiến đi vào hoạt động sẽ sản xuất 32 triệu sản phẩm/năm.

Dự án Sunny Automotive Quang học Vina của Tập đoàn Sunny tại Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An chuyên sản xuất, gia công linh kiện quang học, lắp ráp mô-đun camera, camera điện thoại di động, camera ô tô và các thiết bị điện tử khác, với công suất 60 triệu sản phẩm/năm, có tổng mức đầu tư 150 triệu USD cũng sẽ đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, một loạt dự án của Công ty TNHH KHKT Luxvisions Innovation (Nghệ An) sản xuất cụm camera; Công ty TNHH Công nghệ Kersen; Công ty TNHH JTEC Nghệ An sản xuất bộ dây cáp ô tô 417.734 sản phẩm/năm cũng dự kiến chính thức vận hành.

Việc các dự án FDI lớn đi vào sản xuất được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trên lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Năm 2024, theo UBND tỉnh: Sản xuất công nghiệp được phục hồi mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng chính. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 11,5% so với 2023, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng đến 16%.

Sản xuất tăng cao đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An năm nay ước đạt 3,207 tỷ USD, tăng 31,2% so với năm 2023, vượt 16,6% so với kế hoạch. Đây là năm đầu tiên xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An vượt mốc 3 tỷ USD.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng “phi mã”, điển hình như: Thiết bị, linh kiện điện tử tăng 84,4%; dây điện và cáp điện tăng 74,5%; giày, dép các loại tăng 88,1%...

Các doanh nghiệp Nghệ An đã xuất khẩu hàng hóa đi trên 142 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kim ngạch xuất khẩu sang một số thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ như: Singapore tăng 111,5%; Hồng Kông tăng 87,5%; Đài Loan tăng 68,4%; Nhật Bản tăng 28,8%; Hàn Quốc tăng 16,7%; Đức tăng 47,7%,...

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng cao góp phần quan trọng đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An năm nay đạt khoảng 3,7 tỷ USD, vượt so với mục tiêu HĐND tỉnh đặt ra là 3 tỷ USD.

“ Sản xuất công nghiệp đã trở thành động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng. Năm nay, tăng trưởng của Nghệ An ước đạt 9,01% (riêng lĩnh vực công nghiệp tăng đến 17%) cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Đây cũng là năm đầu tiên tăng trưởng của tỉnh đạt được kế hoạch do HĐND tỉnh đặt ra là 9 - 10%.

Dự báo trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An, trong đó có các sản phẩm thiết bị, linh kiện điện tử sẽ còn tiếp tục tăng cao khi mà một loạt dự án sẽ đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã yêu cầu các cơ quan hữu quan tập trung hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư đã đăng ký, nhất là các dự án FDI trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đi vào hoạt động trong năm 2025 như: Dự án đầu tư cơ sở mới Sunny Automotive Quang học Vina; Nhà máy sản xuất Technology Xinfeng Việt Nam; Nhà máy sản xuất Gaojia Optics Technology Việt Nam; All Top Industrial sản xuất linh kiện điện tử, Dự án Luxshare - ICT 2; Nhà máy Luxvisions Innovation Nghệ An, sản xuất điện tử TopGoal Việt Nam.

Nghệ An đang tái cơ cấu ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử, phụ tùng ô tô, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng công nghệ mới; đa dạng hóa năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới như pin nhiên liệu hydro, khí hóa lỏng LNG, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối.

Tỉnh cũng tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu và các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư nhất là lĩnh vực sản xuất dược liệu, sản xuất ván MDF, ván ghép thanh, tre ghép; tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư Khu chế biến lâm sản gắn với Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An.