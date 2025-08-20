Giáo dục Đạt 2 Huy chương Vàng Vật lý, nam sinh Nghệ An được khen thưởng 257 triệu đồng Năm học này, Nghệ An đã trích hơn 1,6 tỷ đồng để khen thưởng cho các học sinh đạt huy chương tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Trong đó, mức khen thưởng cao nhất là hơn 140 triệu đồng.

UBND tỉnh đã có Quyết định khen thưởng cho các học sinh có thành tích đạt giải Olympic Khu vực và quốc tế năm 2025. Theo đó, tỉnh sẽ trao bằng khen và trích 1,638 tỷ đồng để khen thưởng cho 6 học sinh và 7 giáo viên có công tác bồi dưỡng.

Em Nguyễn Thế Quân và thầy giáo Lê Xuân Bảo (áo trắng) tại buổi lễ chúc mừng học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, trong năm học 2024 - 2025, 6 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã dành được thành tích xuất sắc tại các Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế ở các môn Vật lý, Hóa học, Toán học và Tiếng Nga, trong đó có 4 huy chương Vàng và 3 huy chương Bạc.

Theo quy định của tỉnh, với học sinh đạt huy chương Vàng quốc tế, mức khen thưởng của mỗi em bằng 60 lần mức lương cơ sở, tương đương 140.400.000 đồng.

Ở mức khen thưởng này, năm nay có hai học sinh được trao tặng đó là em Nguyễn Thế Quân - Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và em Võ Trọng Khải - Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế.

Em Võ Trọng Khải là nam sinh mang về tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Ảnh: Mỹ Hà

Với học sinh đạt huy chương Vàng khu vực, mức khen thưởng bằng 50 lần mức lương cơ sở, tương đương với 117.000.000 đồng. Năm nay, mức khen thưởng này được trao cho em Nguyễn Thế Quân, Huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Á và em Nguyễn Ngô Đức, Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế Mandeleev.

Với học sinh đạt huy chương Bạc, mức khen thưởng bằng 40 lần mức lương cơ sở, tương đương 93.600.000 đồng. Năm nay, Nghệ An có 4 học sinh được khen thưởng đó là các em Phan Quang Triết, Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á và Trần Nguyên Khải, Huy Chương Bạc Olympic Vật lý Châu Âu, em Lưu Lê Thục Nhiên, Huy chương Bạc Olympic Tiếng Nga quốc tế.

Như vậy, trong năm nay, với 2 Huy chương Vàng Vật lý tại Kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, học sinh Nguyễn Thế Quân là nam sinh dành được mức khen thưởng cao nhất với 257 triệu đồng. Trước đó, với giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, Quân cũng được khen thưởng thêm 23.400.000 đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

Cùng với học sinh, các giáo viên bồi dưỡng cũng có mức thưởng tương đương. Đó là các thầy giáo, cô giáo: Lê Xuân Bảo (môn Vật lý), Phan Văn Thái, Nguyễn Trọng Đạt (môn Toán học); Phan Thị Thiều Hoa, Lê Văn Tú (môn Hóa học); Lê Thị Thanh Thủy, Hồ Hải Ngọc (môn Tiếng Nga).

Trong đó, giáo viên có mức khen thưởng cao nhất là hơn 400 triệu đồng.