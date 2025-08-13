Giáo dục Học sinh lớp 4 ở Nghệ An giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Robot Thế giới 2025 Em Lương Bảo Trang, 10 tuổi, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Đội Cung (tỉnh Nghệ An) vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại đấu trường quốc tế - Cuộc thi Robot Thế giới (World Robot Contest - WRC) 2025, được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đoàn Việt Nam và các nước đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Từ ngày 8 đến 12/8, Thủ đô Bắc Kinh đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ với Hội nghị Robot Thế giới 2025. Sự kiện này diễn ra với chủ đề “Để robot trí tuệ hơn, robot hình người thông minh hơn”, thu hút sự tham gia của 28 tổ chức quốc tế và hơn 10 nghìn thí sinh đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Hơn 200 doanh nghiệp cũng góp mặt để trưng bày hơn 1.500 sản phẩm, trong đó có hơn 100 sản phẩm lần đầu ra mắt.

Bảo Trang và sản phẩm Robot của mình. Ảnh: NVCC

Trong khuôn khổ hội nghị, cuộc thi sáng tạo Robot đã diễn ra sôi nổi. Lương Bảo Trang là học sinh duy nhất của Nghệ An tham gia cuộc thi và cũng là thí sinh nữ duy nhất của đội bảng B, dành cho học sinh lớp 4 đến lớp 6. Sau nhiều ngày tranh tài kịch tính, đoàn Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng tự hào, bao gồm 2 Cúp Quán Quân và 2 Huy chương Vàng (dành cho các đội trong Top 10% điểm cao nhất), 6 Huy Chương Bạc.

Riêng ở giải đấu Super AI Super Track - Interstellar Legend, với nhiệm vụ lập trình robot chạy và thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn mô phỏng tàu vũ trụ, Bảo Trang đã xuất sắc giành được Huy chương Bạc.

Sản phẩm của Bảo Trang. Ảnh: NVCC

Bảo Trang cùng thầy hướng dẫn. Ảnh: NVCC

WRC không chỉ là một sân chơi công nghệ hàng đầu thế giới mà còn là cơ hội để đoàn Việt Nam tiếp cận, trải nghiệm và học hỏi tại Triển lãm Robot lớn nhất hành tinh - nơi hội tụ những công nghệ AI, Robotics và Tự động hóa tiên tiến bậc nhất.

Thành tích lần này không chỉ khẳng định tài năng, sự sáng tạo của học sinh Nghệ An mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường robot quốc tế.