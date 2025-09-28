Chủ Nhật, 28/9/2025
Giáo dục

Thứ 2 (29/9), toàn bộ học sinh Nghệ An nghỉ học

Mỹ Hà 28/09/2025 11:17

Do ảnh hưởng cơn bão số 10, dự kiến trong hôm nay và ngày mai (28, 29/9) trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có mưa lớn. Trước tình hình đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ học.

Sáng 28/9, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của mưa bão, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, trong sáng mai 29/9, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ học để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà trường.

Mưa bão
Mưa bão khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan tới cơn bão số 10, ngày hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; Chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo các đơn vị trường học đóng trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2782/SGD&ĐT-VP&TT ngày 23/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 10.

Đồng thời, thực hiện rà soát kỹ các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, các khu vực hạ lưu thủy điện để chủ động xây dựng các phương án xử lý kịp thời.

Trong sáng nay, công tác khắc phục bão lũ ở nhiều trường học ở xã Con Cuông cũng đang khẩn trương thực hiện. Tại Trường Mầm non Chi Khê, trong những ngày qua, hàng chục chiến sĩ của Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 đóng tại xã Anh Sơn đã lên với nhà trường và nhân dân vùng lũ xã Con Cuông để tham gia dọn dẹp. Gần 1 tuần trước, ngôi trường này bị ngập sâu gần đến mái và bị lấp trng bùn hơn 1 mét. Tuy nhiên, đến nay việc dọn dẹp đã cơ bản hoàn thành. Binh nhất Trần Văn Đức đến từ tỉnh Thanh
Mưa bão có thể khiến nhiều trường học ở Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề, ảnh hưởng đến việc học tập. Ảnh: Mỹ Hà

Trong quá trình phòng chống bão lũ cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Tuyệt đối, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó, nhất là nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, các công trình trường học.

