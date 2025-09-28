Pháp luật Công an các địa phương tại Nghệ An chủ động ứng phó với bão số 10 Với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, từ những kinh nghiệm trong ứng phó bão số 5 cuối tháng 8/2025, lực lượng Công an các địa phương tại Nghệ An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để ứng phó với bão số 10. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Xác định một số người dân vùng biển thường có tâm lý chủ quan nên khi có tin bão số 10 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, Công an xã Trung Lộc đã kêu gọi tàu thuyền khẩn trương về trú tránh. Đối với các hộ nuôi trồng thủy hải sản, lực lượng Công an đã hỗ trợ và tuyên truyền thực hiện tốt công tác chằng chống, neo đậu các lồng, bè nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra. Đến 14 giờ ngày 27/9, mọi công tác ứng phó với bão số 10 tại địa phương này đã hoàn thành.

Công an xã Yên Hoà giăng dây, cắm biển cấm người dân đi lại tại các tuyến đường có nước chảy xiết. Ảnh: Văn Hậu

Tại các phường trung tâm, tỉnh Nghệ An, ngay từ tối 26/9 đã có những trận mưa lớn do ảnh hưởng từ bão số 10. Với phương châm tính mạng của nhân dân là quan trọng nhất, ngay khi nắm được hướng di chuyển và thông tin của bão, Công an phường Trường Vinh đã tham mưu thành lập 7 Tổ công tác xuống trực tiếp cơ sở để nắm tình hình để chủ động ứng phó. Đặc biệt tại các chung cư có nguy cơ mất an toàn, lực lượng Công an đã tuyên truyền, vận động người dân di dời. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, Công an phường đã kiên quyết phối hợp thực hiện cưỡng chế nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Công an xã Yên Hoà bố trí người túc trực và cắm biển cấm người dân đi lại những khu vực đồi núi sạt lở. Ảnh: Văn Hậu

Bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh. Để chủ động ứng phó với bão, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo khẩn cấp, yêu cầu toàn lực lượng thường trực chủ động triển khai các biện pháp; chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung cao độ triển khai các phương án phòng, chống bão, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, phương tiện, hồ sơ tài liệu, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, an toàn nơi giam giữ, không để can, phạm nhân trốn khỏi nhà tạm giam, tạm giữ; phòng ngừa tội phạm lợi dụng mưa bão để trộm cắp, phá hoại tài sản; đặc biệt tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với bão số 10, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão, với phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” và khẩu hiệu hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Công an xã Diễn Châu có mặt trực tiếp tại các địa phương ven biển để kiểm tra khu neo đậu, tránh trú bão an toàn. Ảnh: Cao Loan

Từ hôm nay (28/9), các Phòng thuộc Công an tỉnh và Công an các xã, phường trên toàn tỉnh thường trực 100% quân số. Sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các đơn vị luôn chủ động theo dõi diễn biến, tình hình của cơn bão và chỉ đạo của Giám đốc để kịp thời xử lý. Phối hợp với các lực lượng Quân đội, Biên phòng, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão các cấp... Tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời dân đề phòng ngập úng tại một số địa bàn trọng yếu, lở đất, lũ ống, lũ quét ở khu vực miền núi; tập trung triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các phương án phân luồng, phân tuyến, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý những điểm ùn tắc, sạt lở do mưa bão gây ra.