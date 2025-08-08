Sức khỏe Can thiệp tim mạch tối khẩn cho trẻ sơ sinh vừa chào đời ở Thủ đô Viêng Chăn (Lào) được đưa về Nghệ An để cấp cứu Ngày 7/8, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã chạy đua nghẹt thở với "tử thần" để giành giật sự sống cho bé sơ sinh về từ Lào.

Một trẻ sơ sinh chỉ mới 3 ngày tuổi, vừa chào đời tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã được cha mẹ là người Việt vượt 500 km đưa về Nghệ An để cấp cứu.

Theo gia đình, sau khi chào đời, nhận thấy sự bất thường trong sức khỏe của cháu, các bác sĩ tại Bệnh viện Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã tư vấn gia đình đưa cháu sang Thái Lan. Tuy nhiên, cha mẹ cháu đã quyết định trở về Nghệ An, đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y, bác sĩ ở quê hương.

7 giờ 30 phút, ca can thiệp tim mạch trên bé sơ sinh nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được tiến hành. Ảnh: Hoàng Yến

Về đến Nghệ An, 6 giờ sáng 7/8, trẻ nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong gần do mắc một dị tật tim bẩm sinh vô cùng phức tạp - Hẹp khít van động mạch phổi thiểu sản thất phải.

Lúc này, trẻ có nhịp tim 130 lần/phút và chỉ số SpO 2 (nồng độ oxy trong máu) tụt sâu dưới 45%... Các bác sĩ xác định đây là một trường hợp cực kỳ cấp bách, cần phải can thiệp tim kịp thời, nhiều tiên lượng xấu.

Để giúp thủ thuật được thực hiện can thiệp tim mạch chính xác tuyệt đối trên cơ thể trẻ sơ sinh, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại. Ảnh: Hoàng Yến

Ngay lập tức, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức hội chẩn khẩn cấp giữa lãnh đạo Bệnh viện và chuyên khoa Tim mạch, Hồi sức sơ sinh. Các chuyên gia, bác sĩ nhận định: Cần phải can thiệp cấp cứu mở ống động mạch và nong van phổi cho trẻ. Để giúp thủ thuật được thực hiện can thiệp tim mạch chính xác tuyệt đối trên cơ thể trẻ sơ sinh cần sử dụng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại .

7 giờ 30 phút, ca can thiệp tim mạch trên bé sơ sinh nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được tiến hành. Sau khi được can thiệp tim kịp thời, tình trạng của bé đã trở nên ổn định. Nhịp tim tăng lên 140-160 lần/phút, và chỉ số SpO 2 đã được cải thiện đáng kể, đạt 85%.

Hiện tại, trẻ đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi sát. Ảnh: Hoàng Yến

Tiếp đó, trẻ đã được chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh để tiếp tục được theo dõi sát sao... Hiện tại, trẻ đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi sát để đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo.

Ca can thiệp tim cấp cứu thành công này không chỉ mang lại sự sống cho em bé, đáp ứng sự kỳ vọng từ gia đình người Việt đang sinh sống tại Lào, mà còn một lần nữa khẳng định năng lực y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em./.