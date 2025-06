Sức khỏe Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu tối khẩn, cứu sống mẹ con sản phụ bị rau bong non thể nặng Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã xử lý cấp cứu tối khẩn cho sản phụ bị rau bong non thể nặng-một biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng trong tích tắc.

Lúc 15 giờ 22 phút ngày 19/6, chị N.T.T (28 tuổi, mang thai lần đầu - thai 36 tuần, trú huyện Đô Lương) bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội kèm ra máu âm đạo. Ngay lập tức, chị T được người nhà đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để kiểm tra.

Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu điển hình của rau bong non thể nặng: khối máu tụ lớn sau bánh rau, cấu trúc hỗn hợp âm phía sau rau kích thước 100x56 mm, tim thai chỉ còn 60 lần/phút (so với mức bình thường 120–160 lần/phút), tử cung tăng trương lực và âm đạo ra máu đỏ sẫm không đông.

Đây là dấu hiệu báo động suy thai cấp do rau bong non – một tình trạng cấp cứu sản khoa tối cấp có thể dẫn đến tử vong thai nhi trong vòng vài phút nếu không được can thiệp kịp thời.

Các bác sĩ khám cho sản phụ N.T.T. Ảnh: Hoàng Yến

Nhận định tình trạng nguy kịch, Trung tâm Sàng lọc Chẩn đoán Trước sinh và Sơ sinh đã khẩn trương báo động đỏ, huy động sự tham gia của Khoa Sản bệnh, Khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh, Khoa Hồi sức Tích cực Ngoại khoa và Khoa Gây mê Hồi sức.

Các bác sĩ lập tức quyết định chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật lấy thai khẩn cấp, giành giật sự sống cho cả hai mẹ con. Trong khi phòng mổ được chuẩn bị khẩn trương, các bác sĩ đồng thời dự trù lượng máu cần thiết để truyền trong quá trình phẫu thuật.

Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút kể từ khi nhập viện, ca phẫu thuật được khẩn trương tiến hành trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Đúng 15 giờ 50 phút, bé trai nặng 2.400 gr được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng tím tái, không tự thở, tim đập chậm, yếu ớt.

Không một giây chần chừ, các bác sĩ Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh lập tức bước vào “cuộc chiến” giành giật sự sống. Ngay tại phòng mổ, các bác sĩ Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh tiến hành đặt ống nội khí quản và thực hiện quy trình hồi sức tích cực ngay tại chỗ để cứu bé. Sau ổn định ban đầu, bé được chuyển về khoa Hồi sức sơ sinh để tiếp tục chăm sóc tích cực.

Cùng lúc, đội ngũ bác sĩ Khoa Sản bệnh nỗ lực bảo tồn tử cung cho sản phụ. Quá trình lấy rau ghi nhận có khoảng 400 gr máu cục đỏ sẫm. Ca mổ hoàn tất trong sự khẩn trương, căng thẳng nhưng kết quả ngoài mong đợi: cả hai mẹ con đều được cứu sống...

Sản phụ T. được chuyển về Khoa Hồi sức ngoại để theo dõi hậu phẫu, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Bé sơ sinh hiện đã tự thở, tự bú và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Sức khoẻ của trẻ đã ổn định, dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: Hoàng Yến

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết: Rau bong non là một biến chứng hiếm gặp, chiếm khoảng 1% số ca thai kỳ nhưng lại có tỉ lệ biến chứng cho mẹ và đặc biệt là em bé rất cao. Khi rau thai bong sớm khỏi thành tử cung, dòng máu và dưỡng chất nuôi thai nhi lập tức bị cắt đứt, có thể gây ra suy thai nhanh chóng, rối loạn đông máu và đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ.

Trong trường hợp sản phụ T, nếu không được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, hậu quả có thể đã không thể cứu vãn. Việc giữ được tính mạng em bé và bảo tồn được tử cung cho người mẹ là một kỳ tích đến từ sự phối hợp khẩn trương, chính xác, chuyên nghiệp giữa các chuyên khoa của bệnh viện.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo, rau bong non không thể dự đoán trước và có thể xảy ra đột ngột, kể cả với những thai kỳ không có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Vì vậy, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo, thai máy yếu.

Ca cấp cứu thành công này không chỉ là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần khẩn trương, tận tâm của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; mà còn khẳng định vai trò then chốt của việc phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và sự phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa sản và nhi khoa toàn diện trong công tác cấp cứu sản khoa, giành giật sự sống cho cả mẹ và bé./.