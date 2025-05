Sức khỏe Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và Hội nghị khoa học chuyên ngành mở rộng lần thứ 2 Sáng 31/5, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1985 - 2025) và Hội nghị khoa học chuyên ngành Sản Nhi Nghệ An mở rộng lần thứ 2 năm 2025.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1985 – 2025) và Hội nghị khoa học chuyên ngành Sản Nhi Nghệ An mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Anh hùng Lao động, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Việt Tiến - Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam; Thạc sĩ Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế; Các chuyên gia, nhà hoa học đến từ nhiều Trường Đại học Y, Dược, Bệnh viện tuyến Trung ương trong cả nước. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện uỷ Nghi Lộc; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế; các Thầy thuốc Nhân dân; lãnh đạo Sở Y tế; lãnh đạo các đơn vị y tế trong tỉnh; tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An qua các thời kỳ.

Ngày 20/3/1985, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ Tĩnh chính thức được thành lập. Đến năm 1991, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Nhi Nghệ An. Năm 2012, Bệnh viện Nhi Nghệ An mang tên mới là Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trên nền tảng sáp nhập Khoa Sản của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bộ phận giường bệnh của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh và Bệnh viện Nhi Nghệ An.

Năm 2014, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chính thức được công nhận là Bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh... trở thành địa chỉ tin cậy của hàng triệu bà mẹ và trẻ em trong và ngoài tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Xuân Hải - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đọc diễn văn ôn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có sự phát triển vượt bậc. Từ quy mô 150 giường bệnh khi mới thành lập, đến nay Bệnh viện có quy mô 1.370 giường bệnh và 42 khoa, phòng, trung tâm. Hiện, bệnh viện có hơn 1.300 cán bộ, trong đó có 401 bác sĩ (1 phó giáo sư, 6 tiến sĩ y khoa, 22 bác sĩ chuyên khoa 2; 58 bác sĩ chuyên khoa 1, 64 thạc sĩ y khoa), 651 điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ Tĩnh thực hiện điều trị cho trẻ. Ảnh: BVSNNA

Chất lượng khám, chữa bệnh của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày càng được nâng cao, đi vào chiều sâu và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Bệnh viện đã tiên phong triển khai và áp dụng thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong Sản khoa và Nhi khoa như: hồi sức sơ sinh, phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch, thụ tinh trong ống nghiệm... Nhờ đó, hàng triệu em bé đã được chào đời an toàn, hàng trăm ngàn ca bệnh nhi phức tạp đã được cứu sống.

Phẫu thuật tim hở điều trị bệnh lý tim bẩm sinh cho trẻ ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: BVSNNA

Ở thời điểm này, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang tập trung thực hiện mục tiêu trở thành Bệnh viện tuyến cuối chuyên khoa Sản – Nhi của khu vực Bắc Trung Bộ. Để thực hiện mục tiêu này, Bệnh viện đã và đang tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, ứng dụng công nghệ cao vào chẩn đoán và điều trị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm; phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, mũi nhọn.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 10 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể, 10 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Sở Y tế Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi Nghệ An mở rộng lần thứ 2 năm 2025 với chủ đề “Kết nối tri thức – Nâng tầm y đức – Vững bước tương lai”. Hội nghị có sự tham gia của gần 1.000 chuyên gia đầu ngành Sản phụ khoa, Nhi khoa khắp cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe 63 bài thuyết trình nghiên cứu khoa học của các giáo sư, tiến sĩ và các nhà khoa học đầu ngành.

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa 2 Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và chào mừng các nhà khoa học về với Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi Nghệ An mở rộng lần thứ 2 năm 2025. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và chào mừng các nhà khoa học về với Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi Nghệ An mở rộng lần thứ 2 năm 2025, đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Hội nghị chính là diễn đàn đặc biệt để các nhà khoa học, chuyên gia y tế trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ, trao đổi, cập nhật những tiến bộ y học mới nhất - từ xu hướng toàn cầu đến các ứng dụng thực tiễn tại cơ sở. Hội nghị sẽ mở ra nhiều hướng tiếp cận mới, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện cho bà mẹ và trẻ em.

Các nhà khoa học tham gia Hội nghị Khoa học chuyên ngành Sản Nhi Nghệ An mở rộng lần thứ 2 năm 2025 cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Chung

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn sự nỗ lực, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An qua các thời kỳ; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo UBND tỉnh, các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học, chuyên gia y tế trong và ngoài tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho sự phát triển của ngành Y tế Nghệ An.