Mang thai với 9 khối u xơ tử cung, sản phụ vượt cạn thành công

Tỷ lệ sản phụ mang thai có u xơ tử cung dao động từ 1,6% đến 2,7%. Tình trạng này có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ và khi sinh như: sinh non, ngôi thai bất thường, rối loạn cơn co tử cung dẫn đến chuyển dạ kéo dài, thậm chí băng huyết sau sinh. Việc phẫu thuật lấy thai đồng thời bóc u xơ tử cung đòi hỏi phải được cân nhắc kỹ lưỡng, và chỉ nên thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên sâu, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Xuân Cảnh – Trưởng Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An