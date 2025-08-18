Kinh tế Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ: Phải huy động mọi nguồn lực để vụ đông thắng lợi “Chính trong những điều kiện khó khăn, Nghệ An càng cần phải phát huy mọi nguồn lực, sản xuất vụ đông thành công, góp phần quan trọng vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng trồng trọt của năm và gia tăng giá trị sản xuất" - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2025.



Sáng 18/8, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai sản xuất vụ đông 2025. Các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sáng 18/8. Ảnh: Phú Hương



Sản xuất an toàn gắn với thị trường tiêu thụ

Với phương châm sản xuất an toàn, xác định vụ đông 2025 là vụ sản xuất chính để bù đắp thiệt hại của vụ hè thu – mùa do ảnh hưởng của bão số 3, đảm bảo thu nhập cho người dân và nguồn cung nông sản cho thị trường, Nghệ An phấn đấu gieo trồng 33.626 ha cây trồng vụ đông các loại (1.650 ha ngô, 1.050 ha lạc, 12.150 ha rau các loại, 1.420 ha khoai lang và khoai tây...).

Trong đó, diện tích trên đất bãi ven sông khoảng 5.800 ha, diện tích đất màu ven biển khoảng 1.427 ha, diện tích trên đất lúa nước 2.950 ha, diện tích trên đất màu đồng, màu đồi khoảng 22.855 ha và 594 ha diện tích trên đất nương rẫy.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương



Vụ đông là vụ sản xuất thường xuyên phải đối mặt với nhiều rủi ro do thiên tai. Do vậy, tại Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ đông 2025, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đề ra các giải pháp cụ thể để có thể sản xuất an toàn và hiệu quả. Trong đó, căn cứ vào lợi thế từng vùng, điều kiện và trình độ thâm canh của các địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất sát với tình hình thực tế, bố trí các vùng sản xuất an toàn gắn với thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.

Các giải pháp về kỹ thuật như thời vụ và cơ cấu giống, công tác bảo vệ thực vật, công tác thủy lợi được xây dựng cụ thể dựa trên dự báo thời tiết, sinh vật hại.

Đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu các giải pháp tổ chức sản xuất vụ đông 2025. Ảnh: Phú Hương



Phát huy mọi nguồn lực để sản xuất vụ đông thành công

Tại hội nghị, những khó khăn của sản xuất vụ đông năm nay đã được chỉ ra, từ đó bàn các giải pháp cụ thể cho từng loại cây trồng.

Theo dự báo, thời điểm đầu và giữa vụ sẽ có các đợt mưa vừa, mưa to, nguy cơ cao gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến diện tích sản xuất và sản lượng các cây trồng, nhất là trên đất lúa.

Khác với mọi năm, việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, bên cạnh tạo điều kiện cho cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, thì việc vận hành theo chính quyền cấp xã mới ban đầu cũng sẽ còn gặp khó khăn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức sản xuất ở cấp xã. Cùng với đó là khó khăn do nhân lực thiếu, hệ thống thủy lợi vẫn chưa đảm bảo khả năng tiêu thoát nước kịp thời…

Sản xuất bí vụ đông tại xã Anh Sơn. Ảnh: Phú Hương

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Chính trong những điều kiện khó khăn đó, Nghệ An càng cần phải phát huy mọi nguồn lực, sản xuất vụ đông thành công, góp phần quan trọng vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản lượng trồng trọt của năm và gia tăng giá trị sản xuất.

“Bên cạnh khó khăn, chúng ta cũng có nhiều điều kiện thuận lợi. Trung ương, tỉnh và các địa phương có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích nông dân yên tâm, đầu tư phát triển sản xuất. Đặc biệt, toàn tỉnh có trên 59.000 ha đất sản xuất lúa vụ hè thu, với khoảng 15.000 ha đất bãi ven sông và ven biển, là lợi thế về dư địa để tăng diện tích các cây trồng vụ đông”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phú Hương



Đồng chí cũng đặc biệt chỉ đạo ngành thủy lợi tổ chức tốt chiến dịch toàn dân ra quân làm thủy lợi; phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan xây dựng phương án tiêu thoát nước kịp thời cho cây trồng khi có mưa, bão lớn gây ngập lụt, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Đồng thời, đôn đốc, khẩn trương tu sửa kênh mương để vận hành tốt trong mùa mưa bão sắp tới, kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông.

Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam hỗ trợ 7.000kg hạt giống ngô lai CP giúp nông dân các địa phương miền Tây tỉnh Nghệ An khôi phục sản xuất. Ảnh: Phú Hương



“ Ngành Nông nghiệp - Môi trường và các địa phương phải tập trung đầu tư ứng dụng các tiến bộ KHCN, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, mở rộng diện tích các cây trồng giá trị kinh tế cao, nhân rộng các mô hình an toàn VietGAP, hữu cơ; xây dựng các mô hình kinh tế vườn tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm... Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tại hội nghị, nhằm hỗ trợ nông dân các địa phương miền Tây tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng bởi mưa lụt khôi phục sản xuất, Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam đã trao tặng 7.000 kg hạt giống ngô lai CP, trị giá 931 triệu đồng.